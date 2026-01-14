ETV Bharat / state

मरीज को लेकर जंग! दो हॉस्पिटलों के कर्मचारी आपस में भिड़े, वीडियो भी आया सामने

सीसीटीवी वीडियो सामने आया : दरअसल, रुड़की से मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. अब इस पूरे विवाद की जड़ में आते है. इस विवाद की जड़ मरीजों की छीना-झपटी बताई गई है.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रूड़की में मरीजों के लिए 'मसीहा' बनने वाले अस्पताल अब अखाड़े में तब्दील हो चुके हैं. शहर के दो निजी अस्पताल संचालकों के बीच मरीजों को लेकर ऐसी जंग छिड़ी कि देखकर हर कोई दंग रह गया. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है.

नर्सिंग होम के संचालकों ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप: शहर के स्थित एक नर्सिंग होम के संचालक का आोरप है है कि दूसरे नर्सिंग होम के कर्मचारी उनके अस्पताल से एक मरीज को 'किडनैप' करने के अंदाज में जबरन उठाकर ले गए. जब वे इस बात की जानकारी लेने दूसरे नर्सिंग होम के संचालक के पास गए तो वहां पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया.

वहीं जब इस मामले में दूसरे नर्सिंग होम के संचालक कुछ और ही कहानी बात रहे है. उन्होंने कहा कि दो दर्जन से अधिक उपद्रवियों ने उनके अस्पताल पर धावा बोला है. तोड़फोड़ के साथ-साथ स्टाफ को भी लहूलुहान कर दिया. बहरहाल ​रुड़की पुलिस के पास अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं पहुंची है.

पुलिस ने किसी भी तरह की शिकायत मिलने से किया इंकार: पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. फिलहाल सीसीटीवी फुटेज इस मामले का सबसे बड़ा सबूत है. वैसे पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें---