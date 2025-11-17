मसूरी में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती ने युवक को जड़ा थप्पड़, स्पा सेंटर पर सवाल
मसूरी के भगत सिंह चौक की घटना, स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने के बाद शुरू हुआ विवाद, लोगों ने की कार्रवाई की मांग
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2025 at 9:43 AM IST
मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी एक बार फिर देर रात हुए हंगामे को लेकर चर्चा में है. रविवार की रात भगत सिंह चौक पर एक युवक और कुछ युवतियों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इसी दौरान स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मसूरी चौक पर हंगामा: चौक पर करीब आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि विवाद एक स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने और उसके बाद हुई कहासुनी से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष सड़क पर भिड़ गए.
स्पा सेंटर को लेकर था विवाद: मसूरी में पिछले कुछ महीनों से तेजी से खुले स्पा सेंटर्स स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. कई स्पा सेंटर्स के बारे में लगातार शिकायतें आती रही हैं. लेकिन प्रशासन और पुलिस द्वारा अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि देर रात खुलने वाले कई स्पा सेंटर्स में संदेहास्पद गतिविधियां होती हैं. इनके बाहर आए दिन बहसबाजी और झगड़े देखे जा रहे हैं. भगत सिंह चौक की यह घटना भी इन्हीं गतिविधियों का परिणाम बताई जा रही है.
व्यापार संघ ने जताई चिंता: व्यापार संघ के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने चिंता जताते हुए कहा कि-
ऐसी घटनाएं मसूरी की फिज़ा खराब कर रही हैं. पर्यटक यहां सुकून और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें सड़क पर इस तरह के नजारे दिखाई देते हैं, तो शहर की छवि खराब होती है. प्रशासन को तुरंत सख़्त कदम उठाने चाहिए. रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ संदिग्ध स्पा सेंटर्स की जांच करवानी चाहिए, ताकि शहर की शांति और पर्यटन पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव रोका जा सके.
-जगजीत कुकरेजा, महामंत्री, मसूरी व्यापार संघ-
पुलिस कर रही है तहरीर का इंतजार: शहर कोतवाल देवेंद्र चौहान ने बताया कि-
शहर में हुई घटना की जानकारी मिली है. लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
-देवेंद्र चौहान, शहर कोतवाल-
स्थानीय लोगों ने कहा कार्रवाई हो: इधर स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं और वीडियो वायरल हो रहे हैं, तब पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल तहरीर का इंतज़ार क्यों कर रही है?
