मसूरी में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, युवती ने युवक को जड़ा थप्पड़, स्पा सेंटर पर सवाल

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी एक बार फिर देर रात हुए हंगामे को लेकर चर्चा में है. रविवार की रात भगत सिंह चौक पर एक युवक और कुछ युवतियों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. इसी दौरान स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मसूरी चौक पर हंगामा: चौक पर करीब आधे घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया. बताया जा रहा है कि विवाद एक स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने और उसके बाद हुई कहासुनी से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष सड़क पर भिड़ गए.

स्पा सेंटर को लेकर था विवाद: मसूरी में पिछले कुछ महीनों से तेजी से खुले स्पा सेंटर्स स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. कई स्पा सेंटर्स के बारे में लगातार शिकायतें आती रही हैं. लेकिन प्रशासन और पुलिस द्वारा अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि देर रात खुलने वाले कई स्पा सेंटर्स में संदेहास्पद गतिविधियां होती हैं. इनके बाहर आए दिन बहसबाजी और झगड़े देखे जा रहे हैं. भगत सिंह चौक की यह घटना भी इन्हीं गतिविधियों का परिणाम बताई जा रही है.