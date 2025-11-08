ETV Bharat / state

गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों के बीच मारपीट, घटना से मुख्य पुजारी आहत

मंदिर के मुख्य पुजारी घटना से आहत : विवाद के बाद मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि ऐसी घटना से मंदिर की मर्यादा आहत हुई है. उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा- ''मैं इस विवाद से बहुत दुखी हूं. मैं पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहा हूं.''

गरीबनाथ धाम के पुजारियों में मारपीट : फुटेज में साफ दिख रहा है कि मंदिर के कुछ पुजारी आपस में भिड़ते हैं और धक्का-मुक्की तथा मारपीट होने लगती है. घटना के समय मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं व अन्य पुजारियों ने बीच-बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला.

पुजारी संतोष पाठक पर मनमानी का आरोप : वहीं, पुजारी पंडित अभिषेक पाठक ने आरोप लगाया कि मंदिर में मनमानी और मारपीट की घटनाएं लगातार होती हैं. उन्होंने कहा कि इसी शिकायत को लेकर वह प्रधान पुजारी से बात कर रहे थे, तभी विवाद बढ़ गया और उनके साथ मारपीट की गई.

"मंदिर की हर मारपीट की घटना में संतोष पुजारी का ही नाम क्यों आता है. वह सबसे लड़ते रहते हैं. उन्होंने कल भी एक पुजारी से मारपीट की थी जिसकी शिकायत लेकर मुख्य पुजारी के पास पहुंचे थे लेकिन वहां पर उनके साथ मारपीट की घटना हुई जो कि सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है"- पंडित अभिषेक पाठक, पुजारी

पुजारी अभिषेक पाठक पर संतोष पाठक ने उठाए सवाल : इसके उलट पुजारी पंडित संतोष पाठक का कहना है कि अभिषेक पाठक ही मंदिर में मनमानी करते हैं और बार-बार विवाद उत्पन्न करते हैं. उन्होंने कहा- ''अभिषेक पाठक मंदिर के नियमों का पालन नहीं करते. कई बार शिकायत की गई, लेकिन वह उलझ जाते हैं और आज उन्होंने मारपीट शुरू कर दी.''

मंदिर प्रबंधन समिति के पास पहुंचा मामला : घटना के बाद मंदिर परिसर में कुछ देर अफरातफरी का माहौल रहा. मामला अब मंदिर प्रबंधन समिति के पास पहुंच गया है, जहां आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा.

