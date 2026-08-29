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मसूरी माल रोड पर हाईवोल्टेज ड्रामा, बैरियर पर जमकर चले लात-घूंसे, जानिए पूरा मामला

पर्यटन नगरी मसूरी में शनिवार को किसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले

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मसूरी में दो पक्षों के बीच हुआ जमकर झगड़ा. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2026 at 9:50 PM IST

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मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी की माल रोड पर शनिवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब पिक्चर पैलेस बैरियर पर तैनात नगर पालिका कर्मचारियों और कुछ स्थानीय लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. मौके पर लात-घूंसे चलने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मामले की सूचना मिलते ही मसूरी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि शनिवार को पिक्चर पैलेस बैरियर के समीप कुछ लोग एकत्रित थे. इसी दौरान बैरियर पर तैनात कर्मचारियों से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया. आरोप है कि बैरियर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई. घटना के बाद दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.

मसूरी माल रोड पर हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

बैरियर पर आए दिन विवाद, व्यवस्था पर उठ रहे सवाल: माल रोड का बैरियर लंबे समय से विवादों में रहा है. यहां वाहनों की आवाजाही, स्थानीय लोगों के प्रवेश, टैक्सी और दोपहिया वाहनों के संचालन समेत कई मुद्दों को लेकर अक्सर पालिका कर्मचारियों और वाहन चालकों या स्थानीय लोगों के बीच विवाद की स्थिति बनती रही है.

कर्मचारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान अभद्रता और मारपीट की घटनाओं से उनका मनोबल प्रभावित होता है. पालिका कर्मियों का कहना है कि बैरियर पर तैनात कर्मचारी यातायात व्यवस्था और माल रोड की निर्धारित व्यवस्था के तहत अपनी ड्यूटी करते हैं. ऐसे में यदि कोई व्यक्ति नियमों को लेकर आपत्ति करता है तो उसे बातचीत के माध्यम से मामला सुलझाना चाहिए, न कि कर्मचारियों के साथ अभद्रता या मारपीट करनी चाहिए.

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मसूरी बैरियर पर जमकर चले लात-घूंसे (ETV Bharat)

टैक्सी और स्कूटी संचालन को लेकर भी उठ रहा मुद्दा: बैरियर कर्मचारियों के अनुसार माल रोड के आसपास टैक्सी और स्कूटी संचालकों के खड़े रहने से अक्सर यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है. आरोप है कि कुछ टैक्सी और स्कूटी चालक बैरियर के आसपास सवारियों की तलाश में खड़े रहते हैं, जिससे वहां भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनती है. कर्मचारियों का कहना है कि यदि माल रोड की व्यवस्था को बेहतर रखना है तो बैरियर के आसपास टैक्सी और स्कूटी संचालन व सवारी तलाशने की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए.

समझौते के बजाय कार्रवाई की मांग: पालिका कर्मचारियों का कहना है कि बैरियर पर कर्मचारियों के साथ विवाद या मारपीट की घटनाओं के बाद कई बार मामला समझौते तक सीमित रह जाता है. इससे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है और भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है.

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मसूरी माल रोड पर हाईवोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

कर्मचारियों ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के साथ अभद्रता या मारपीट करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. वहीं, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई, मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे और दोनों पक्षों की भूमिका क्या रही, पुलिस इन सभी बिंदुओं की पड़ताल कर रही है. जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

बैरियर पर सुरक्षा और निगरानी की जरूरत: लगातार विवादों के चलते माल रोड के बैरियर की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. स्थानीय लोगों और पालिका कर्मचारियों का कहना है कि विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसे नियंत्रित करने के लिए बैरियर पर पर्याप्त निगरानी, स्पष्ट नियम और प्रभावी व्यवस्था जरूरी है. साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी पालिका प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि ड्यूटी के दौरान किसी कर्मचारी के साथ मारपीट या अभद्रता की घटना न हो.

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