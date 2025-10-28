ETV Bharat / state

छठ घाट पर गाना सुनते ही आपस में भिड़ गए NDA और महागठबंधन समर्थक, जानें मामला

आपस में भिड़ गए NDA और महागठबंधन के समर्थक ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव अभी हुआ भी नहीं, लेकिन उससे पहले रंजिश की खबरें सामने आने लगी हैं. मंगलवार को महागठबंधन और NDA गठबंधन के समर्थक आपस में भिड़ गए. बताया जाता है कि महागठबंधन समर्थित गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था.

आपस में भिड़े महागठबंधन और NDA समर्थक: गाना बजाने को लेकर 3 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना में कई लोग ज़ख़्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला सिलाव थाना क्षेत्र कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव का है.

गाना बजाने को लेकर विवाद: छठ महापर्व में सुबह का अर्घ्य देकर ट्रैक्टर से सभी लोग गांव लौट रहे थे. इसी दौरान छठव्रती महागठबंधन समर्थित गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए. ग्रामीणों के अनुसार छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाना बजाने को लेकर विवाद छिड़ गया था.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में गाना: छठ पर्व के दौरान महागठबंधन पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार का गाना बजाया जा रहा था. इसको लेकर गांवों के लोगों के बीच कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज व मारपीट तक पहुंच गया. कुछ लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी.