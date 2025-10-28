ETV Bharat / state

छठ घाट पर गाना सुनते ही आपस में भिड़ गए NDA और महागठबंधन समर्थक, जानें मामला

नालंदा में महागठबंधन और NDA समर्थक आपस में भिड़ गए. इस घटना में पांच लोग जख्मी हुए हैं. सभी का अस्पताल में इलाज जारी है.

Mahagathbandhan NDA fight
आपस में भिड़ गए NDA और महागठबंधन के समर्थक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 28, 2025 at 4:15 PM IST

नालंदा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव अभी हुआ भी नहीं, लेकिन उससे पहले रंजिश की खबरें सामने आने लगी हैं. मंगलवार को महागठबंधन और NDA गठबंधन के समर्थक आपस में भिड़ गए. बताया जाता है कि महागठबंधन समर्थित गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था.

आपस में भिड़े महागठबंधन और NDA समर्थक: गाना बजाने को लेकर 3 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई. इस घटना में कई लोग ज़ख़्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामला सिलाव थाना क्षेत्र कदमतर, गुरुदयाल बिगहा और खेमजी बिगहा गांव का है.

गाना बजाने को लेकर विवाद: छठ महापर्व में सुबह का अर्घ्य देकर ट्रैक्टर से सभी लोग गांव लौट रहे थे. इसी दौरान छठव्रती महागठबंधन समर्थित गाना बजाने को लेकर आपस में भिड़ गए. ग्रामीणों के अनुसार छठ घाट पर महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में गाना बजाने को लेकर विवाद छिड़ गया था.

महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में गाना: छठ पर्व के दौरान महागठबंधन पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार का गाना बजाया जा रहा था. इसको लेकर गांवों के लोगों के बीच कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला गाली गलौज व मारपीट तक पहुंच गया. कुछ लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी.

तीन गांव के लोग भिड़े: सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया. हालांकि, स्थिति तब बिगड़ गई जब गुरुदयाल बिगहा और ख़ेमजी बिगहा के कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में ही घाट पर से लौटने के दौरान घर के पास पहुंचते ही कदमतार गांव के लोगों के साथ जमकर मारपीट कर दी.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी: इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र विम्स पावापुरी में भर्ती कराया गया है. जिनका इलाज चल रहा है. फिलहाल जानकारी मिलने तक घायलों में बौली देवी, कन्हैया कुमार, गोलू कुमार, सौरभ कुमार, नीतीश कुमार शामिल हैं. वहीं, घटना की सूचना पाकर सिलाव थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया.

"पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच में जुट चुकी है. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."- मुरली मनोहर आजाद, थानाध्यक्ष

