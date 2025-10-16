ETV Bharat / state

पटना एयरपोर्ट बना रणक्षेत्र, कांग्रेस और पप्पू यादव के समर्थकों के बीच मारपीट

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मारपीट और झड़प भी देखने को मिल रही है. पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरु के वेलकम के लिए खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता और पप्पू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए.

नोकझोंक से हाथापाई तक पहुंचा मामला: पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हो रही थी. जिससे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावारु दोनों पक्षों को समझाने पहुंचे, लेकिन देखते-देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई.

कांग्रेस ने विक्रम विधानसभा सीट बेचने का लगाया आरोप: दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और धक्का-मुक्की हुई. इसी बीच शकील अहमद खान की कार क्षतिग्रस्त हो गई. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रम विधानसभा से पैसे लेकर किसी और को टिकट दे दिया गया है, जबकि वहां कांग्रेस का प्रत्याशी कोई और था.

जान बचाकर निकले नेता: तीनों नेता सुरक्षा गार्ड के साथ जान बचाकर बमुश्किल बाहर निकले. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के सामने कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि विक्रम विधानसभा का टिकट कार्यकर्ताओं को दिया जाए.