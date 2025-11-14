निकाह के दावत में बवाल; दोनों पक्षों की बीच जमकर हुई मारपीट और चली कुर्सियां, दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार
अलीगढ़ के एक गेस्ट हाउस में आयोजित निकाह के दौरान मची भगदड़, दुल्हन और उसके पिता की बिगड़ी तबीयत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 6:53 PM IST
अलीगढ़: जिले के रहने वाली दुल्हन बनी मेहंदी लगे हाथों से दूल्हे का इंतजार कर रही थी. भुजपुरा निवासी युवक साकिब की बारात आने के बाद पारंपरिक रस्में पूरी की गईं. निकाह भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन विदाई से ठीक पहले पूरा माहौल बिगड़ गया. दावत के दौरान डीजे पर डांस को लेकर बवाल हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इसके बाद शादी ने ससुराल जाने इंकार कर दिया. वहीं, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, लोधा क्षेत्र के वेलकम गेस्ट हाउस में साकिब की बारात आई थी. निकाह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावत के दौरान अचानक चीख पुकार शुरू हो गई. खाना खा रही महिलाएं घबराकर इधर- उधर भागने लगीं. इसके बाद बरातियों और लड़की वालों के बीच मारपीट शुरू हो गई. कुर्सियां फेंकी गईं, प्लेटें उछाली गईं और देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे. बीच बचाव में आए दुल्हन के पिता भाई भी घायल हो गए. इस अफरातफरी में दुल्हन बेहोश हो गई और उसे पिता के साथ अस्पताल ले जाना पड़ा. अस्पताल में होश आने के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बाराती बेकाबू होकर मारपीट करने लगे.
दुल्हन ने बताया कि जब शादी में ही ऐसा बर्ताव हुआ तो ससुराल जाकर उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी. उसने यह भी आरोप लगाया कि दूल्हे साकिब का चेहरा दहेज देखकर शुरू से ही उतरा हुआ था, जबकि उसके पापा ने बर्तन, चम्मच से लेकर गाड़ी तक सब कुछ दहेज में दिया था. उसके परिवार ने पूरी तैयारी की थी, अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन बारातियों ने न सिर्फ गालियां दीं बल्कि उसके परिवार के लोगों को मारा भी है.
दुल्हन की मां ने बताया कि उनकी बेटी बेहद डरी हुई है और अब किसी भी हालत में दूल्हे के साथ जाने को तैयार नहीं है. काफी समझाने के बावजूद दुल्हन का कहना है कि जो लोग शादी में ही उसके माता- पिता और भाइयों को मार सकते हैं, वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे.
शादी टूटने की खबर मिलते ही दुल्हन के पिता की तबीयत और बिगड़ गई थी, उन्हें भी इलाज की जरूरत पड़ी. दुल्हन का कहना है कि जिस परिवार ने उसके घरवालों की इज्जत नहीं की, वह वहां अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देखती. इसी वजह से उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया है. अब आगे का फैसला परिवार की सलाह पर होगा.
दूल्हे के पिता ने दूसरी तरफ दावा किया कि विवाद की शुरुआत दुल्हन पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की से छेड़छाड़ की कोशिश से हुई थी. दोनों परिवारों के बीच कोई वैमनस्य नहीं था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए. बवाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गेस्ट हाउस से जानकारी जुटाई. थाना लोधा प्रभारी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि दुल्हन पक्ष के एक और दूल्हे पक्ष के चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. कुछ लोग घटनास्थल से फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद में चार लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की है.
इसे भी पढ़ें- मशहूर यूट्यूबर वंशिका ने की हदें पार, अपनी ही मां को जमकर पीटा और दी गाली, जनिए क्या है वजह?