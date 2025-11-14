ETV Bharat / state

निकाह के दावत में बवाल; दोनों पक्षों की बीच जमकर हुई मारपीट और चली कुर्सियां, दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार

अलीगढ़: जिले के रहने वाली दुल्हन बनी मेहंदी लगे हाथों से दूल्हे का इंतजार कर रही थी. भुजपुरा निवासी युवक साकिब की बारात आने के बाद पारंपरिक रस्में पूरी की गईं. निकाह भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन विदाई से ठीक पहले पूरा माहौल बिगड़ गया. दावत के दौरान डीजे पर डांस को लेकर बवाल हो गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई. इसके बाद शादी ने ससुराल जाने इंकार कर दिया. वहीं, पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, लोधा क्षेत्र के वेलकम गेस्ट हाउस में साकिब की बारात आई थी. निकाह की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावत के दौरान अचानक चीख पुकार शुरू हो गई. खाना खा रही महिलाएं घबराकर इधर- उधर भागने लगीं. इसके बाद बरातियों और लड़की वालों के बीच मारपीट शुरू हो गई. कुर्सियां फेंकी गईं, प्लेटें उछाली गईं और देखते ही देखते लात-घूंसे चलने लगे. बीच बचाव में आए दुल्हन के पिता भाई भी घायल हो गए. इस अफरातफरी में दुल्हन बेहोश हो गई और उसे पिता के साथ अस्पताल ले जाना पड़ा. अस्पताल में होश आने के बाद दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी बाराती बेकाबू होकर मारपीट करने लगे.

दुल्हन ने बताया कि जब शादी में ही ऐसा बर्ताव हुआ तो ससुराल जाकर उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी. उसने यह भी आरोप लगाया कि दूल्हे साकिब का चेहरा दहेज देखकर शुरू से ही उतरा हुआ था, जबकि उसके पापा ने बर्तन, चम्मच से लेकर गाड़ी तक सब कुछ दहेज में दिया था. उसके परिवार ने पूरी तैयारी की थी, अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन बारातियों ने न सिर्फ गालियां दीं बल्कि उसके परिवार के लोगों को मारा भी है.