ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में भालुओं की आपस में गुत्थम-गुत्था, देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में थल-डीडीहाट मोटर मार्ग पर रात के समय दो भालुओं की आपस में गुत्थम-गुत्था होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र में टीम भेजकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की. वीडियो में भालू काफी देर तक आपस में गुत्थम-गुत्था करते नजर आ रहे हैं. इसके बाद एक भालू लड़ाई छोड़कर भागकर सड़क किनारे चला जाता है, और भिड़ंत पर विराम लग जाता है. वहीं डीएफओ आशुतोष सिंह का कहना है कि जिस क्षेत्र में भालू नजर आए हैं वहां वन कर्मियों की गश्त तेज की जाएगा. जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

गौर हो कि पिथौरागढ़ जनपद के थल-डीडीहाट रोड पर दो भालू आपस में भिड़ गए. भालुओं की लड़ाई का वीडियो 5 मई 2026 की रात लगभग 8:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि कार की रोशनी पड़ने के बाद भी भालू डरे नहीं और लड़ते रहे. इस दौरान कार चालक को सुनसान जगह पर वाहन रोकना पड़ा. भालुओं के गुत्थम-गुत्था होने का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लामाघर के आसपास भालुओं का जोड़ा दिखाई देने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी है. लोगों का कहना है कि इस सड़क से दोपहिया वाहन भी गुजरते हैं. इसके अलावा आसपास के ग्रामीणों को देर शाम तक भी आवाजाही करनी पड़ती है. ऐसे में लोगों के लिए खतरा पैदा हो सकता है.