धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ता और आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के बीच मारपीट, आरोपी को हिरासत में लेने पर हंगामा
धनबाद कोर्ट परिसर में आरोपी को हिरासत में लेने को लेकर अधिवक्ता और RPF के सब इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 12, 2026 at 7:56 PM IST
धनबाद: सोमवार को कोर्ट परिसर उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब एक आरोपी को हिरासत में लेने को लेकर अधिवक्ता और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सब-इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने स्थिति को संभाला.
दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी
वहीं, बार एसोसिएशन ने घटना पर नाराजगी जताते हुए संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. मामला धनबाद कोर्ट परिसर का है, जहां एक आरोपी को सरेंडर कराने के लिए ले जाने के दौरान विवाद हुआ. अधिवक्ता संतोष सिंह के मुताबिक, वह आरोपी को सरेंडर कराने के लिए कोर्ट लेकर जा रहे थे. इसी दौरान खुद को आरपीएफ का जवान बताने वाले व्यक्ति ने आरोपी को हिरासत में लेने पर जोर दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही बैंक मोड़, धनबाद, धनसार और भूली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस संबंधित आरपीएफ कर्मी को अपने साथ धनबाद थाना ले गई. घटना को लेकर धनबाद बार एसोसिएशन ने कड़ी नाराजगी जताई है.
पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
एसोसिएशन ने संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वहीं, पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में लिखित शिकायत और पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार है. अब देखना होगा कि कोर्ट परिसर में हुए इस विवाद पर पुलिस क्या कदम उठाती है.
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