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धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ता और आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के बीच मारपीट, आरोपी को हिरासत में लेने पर हंगामा

अधिवक्ता और RPF सब इंस्पेक्टर के बीच मारपीट ( Etv Bharat )

धनबाद: सोमवार को कोर्ट परिसर उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब एक आरोपी को हिरासत में लेने को लेकर अधिवक्ता और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के सब-इंस्पेक्टर के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू हो गया. घटना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने स्थिति को संभाला.

दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी