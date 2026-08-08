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छोटे भाई की स्कूल में लड़ाई, गुस्से में बड़ा भाई दोस्त के साथ हथियार लेकर पहुंचा

ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाकर गाड़ी की तलाशी कराई तो चाकू और पिस्तौलनुमा चीज बरामद की गई.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 5:17 PM IST

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सूरजपुर: छोटे भाई की स्कूल में हुई लड़ाई के बाद बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ उस लड़के के गांव पहुंच गया, जिस लड़के से उसके भाई की लड़ाई हुई थी. ग्रामीणों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली. गाड़ी से एक धारदार चाकू और नकली बंदूक मिली, जिसे डराने के लिए रखा गया था. पुलिस ने उसे बरामद किया.

दो छात्रों के बीच हुई थी लड़ाई

दरअसल रामानुजनगर थाना क्षेत्र के महंगई स्थित स्कूल में कक्षा 11वीं के दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई. छोटे भाई ने बड़े भाई को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गुस्से में आकर बड़ा भाई अपने साथी के साथ कार में सवार होकर नवापारा गांव उस लड़के के घर पहुंचा, जिससे उसके भाई की लड़ाई हुई थी.

सूरजपुर के एएसपी का बयान (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कार सवारों को घेर लिया. इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने ग्रामीणों के कहने पर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से एक धारदार चाकू और नकली बंदूक मिली, जो वास्तव में लाइटर था. उसे बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया.

ये रामानुजनगर थाना क्षेत्र का मामला है. स्कूल में बच्चों के बीच आपस में लड़ाई हो गई. एक पक्ष ने अपने भाई को बुला लिया है, वो नयापारा का रहने वाला है. दूसरे पक्ष के भाई के पास पहुंचा. डॉयल 112 को बुलाया गया. फिर पुलिस को सूचना मिली. गाड़ी में पिस्तौलनुमा चीज थी लेकिन वास्तव में लाइटर था. एक चाकू बरामद हुआ. एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. बच्चों की आपसी लड़ाई में बड़ों को शामिल किया गया-योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,सूरजपुर

Weapons seized in Surajpur
सूरजपुर में हथियार बरामद (ETV BHARAT)

कार की नेम प्लेट की भी चर्चा

पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की. आरोपी जिस कार से वहां पहुंचे थे, उसकी चर्चा भी खूब हो रही है. गाड़ी में लगे नेम प्लेट में बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ''जिला संयोजक- मदरसा प्रकोष्ठ पसमांदा मंच''. भाजपा का सिंबल कमल फूल छाप भी लगा हुआ है. पुलिस ने कहा कि यह फर्जी तौर पर लगाया गया है. आरोपी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है.

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