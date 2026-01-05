ETV Bharat / state

हरिद्वार के बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, जमकर चले ईंट पत्थर, कई लोग घायल

दो पक्षों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है

HARIDWAR VIOLENCE
बोडाहेड़ी गांव में बवाल (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 5, 2026 at 10:01 AM IST

|

Updated : January 5, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: जिले के पथरी थाना क्षेत्र स्थित गांव बोडाहेड़ी में दो पक्षों में मारपीट हो गई. पुरानी पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई. इस दौरान दोनों ओर से जमकर पथराव किया गया. काफी देर तक ईंट पत्थर फेंके गए, जिसमें दोनों पक्षों के छह लोग घायल हुए हैं. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कर मामला शांत कराया. इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है. मारपीट और पथराव के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वायरल वीडियो में गांव की सड़क, ईंट पत्थरों से पटी नजर आ रही है.

पथरी क्षेत्र के बोडाहेड़ी गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष: पुलिस के अनुसार गांव बोडाहेड़ी में दो पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी. रविवार को दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर फिर से विवाद हो गया. दोनों पक्ष आमने सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. दोनों पक्षों के लोगों के बीच मारपीट होने लगी. एक दूसरे पर प्रहार करते हुए जमकर मारपीट होती रही.

हरिद्वार के गांव में पत्थरबाजी (Video courtesy local resident)

खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल: अचानक से मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई. दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे. पत्थरबाजी में भी कई लोगों को चोटें आई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए. इस बीच कुछ ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की घटना को मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में गांव में तनाव का माहौल नजर आ रहा है. दोनों पक्षों के लोग गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं. पत्थरबाजी में दोनो पक्षों के छह लोग घायल बताए जा रहे हैं. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुची ने लाठियां फटकारकर दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस को देख मारपीट करने वाले कई लोग भाग निकले. पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.

पुलिस ने शांत कराया बवाल: पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि-

पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. मौके से कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल गांव में सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज नौटियाल, थाना प्रभारी, पथरी, हरिद्वार-

ये भी पढ़ें: हरिद्वार में दिल्ली के युवकों की गुंडागर्दी, बीपीसीएल के टैंकर चालक को पीटा, देखिए वीडियो

Last Updated : January 5, 2026 at 10:41 AM IST

TAGGED:

STONE PELTING IN BODHAHERI VILLAGE
DISTURBANCE IN PATHRI AREA
हरिद्वार बोडाहेड़ी गांव मारपीट
हरिद्वार अपराध समाचार
HARIDWAR VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.