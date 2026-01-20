सुकमा में कलेक्टर अमित कुमार की पहल, निक्षय मित्र बन टीबी मरीजों को लिया गोद
नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में कलेक्टर अमित कुमार ने एक सराहनीय पहल की है.
January 20, 2026
सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान को मजबूती देने की कोशिश जिला प्रशासन ने की है. यहां सुकमा जिला प्रशासन ने टीबी के खिलाफ जंग में एक अहम फैसला लिया है. सुकमा कलेक्टर अमित कुमार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर निक्षय मित्र बन गए हैं. उन्होंने निक्षय मित्र बनकर सुकमा जिले के टीबी मरीजों को गोद लिया है.
टीबी मरीजों को बांटे गए पोषण किट
सुकमा में इस अवसर पर टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया गया. इस किट में प्रोटीन, विटामिन और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इस किट के वितरण से सुकमा जिला प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीज दवाइयों के साथ-साथ संतुलित और पौष्टिक आहार भी प्राप्त करें, जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके.
टीबी भले ही एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर जांच, नियमित दवा और उचित पोषण से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है. टीबी मरीजों को केवल दवाइयों की ही नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग और मानसिक संबल की भी आवश्यकता होती है. निक्षय मित्र पहल इसी सोच का परिणाम है- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा
बेहतर पोषण से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे उपचार की सफलता दर भी बढ़ती है. प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी टीबी मरीज केवल आर्थिक कमजोरी या कुपोषण के कारण इलाज से अछूता न रहे- मुकुंद ठाकुर, सीईओ, जिला पंचायत सुकमा
सुकमा प्रशासन की लोगों से अपील
इस अवसर पर सुकमा के कलेक्टर अमित कुमार ने लोगों से खास अपील की है. उन्होंने कहा कि जिले के संपन्न नागरिक, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और औद्योगिक समूह इस जंग में आगे आएं, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके. समाज के हर वर्ग के लोग निक्षय मित्र बनकर इस अभियान में योगदान दे सकते हैं.
टीबी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, और सामूहिक प्रयासों से ही सुकमा को टीबी मुक्त बनाया जा सकता है- अमित कुमार, कलेक्टर, सुकमा
टीबी मुक्त अभियान के उद्देश्य
टीबी मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य टीबी मरीजों में कुपोषण को कम करना है. उन्हें प्रोटीन और विटामिन युक्त आहार उपलब्ध कराना है. जिले में सामाजिक जागरुकता के जरिए टीबी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है. सुकमा कलेक्टर ने कहा कि टीबी के खिलाफ जंग में जब तक शासन के साथ समाज के अन्य नागरिक नहीं जुड़ेंगे तक तब हम टीबी को नहीं हरा सकते हैं.