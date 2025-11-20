ETV Bharat / state

आगरा दीवानी कचहरी में वकीलों में फिर मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे, अब आईडी दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री

हंगामे के बाद दीवानी कचहरी में तैनात पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : दीवानी परिसर में गुरुवार को भी वकीलों के दो गुट में विवाद हो गया. जमकर लाठी-डंडे चले. इससे अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में कई लोगों को चोट आई है. भारतीय किसान यूनियन (भानू) के युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया भी घायल हैं. सूचना पर न्यू आगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से कई टूटे डंडे बरामद किए हैं. वहीं तीन दिन में दूसरी बार दीवानी कचहरी में मारपीट और हंगामा होने पर दीवानी के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी व अपर जिला सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि परिचय पत्र के आधार पर ही एंट्री दी जाएगी. किसी को भी हथियार के साथ न्यायालय में एंट्री नहीं मिलेगी. इस बारे में पुलिस, यूपीएसएसएफ और सभी बार एसोसिएशन को बताया गया है. तीन दिन से चल रहा विवाद : बता दें, आगरा दीवानी में तीन दिन पहले परिवार न्यायालय में चल रहे वाद को लेकर वकीलों का दो पक्ष आपस में भिड़ गया था. मामले में एक पक्ष के वकील ने दूसरे पक्ष को दीवानी से बाहर पकड़कर पीट दिया. इसको लेकर बुधवार को दोनों पक्ष के वकील एक बार फिर आमने सामने आ गए. खूब हंगामा हुआ. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. पुलिस व अन्य वकीलों ने मामला शांत कराया. तीन लोगों के खिलाफ नामजद न्यू आगरा थाना में एफआईआर दर्ज हुई. 10-15 लोगों ने किया हमला : इसके बाद गुरुवार को फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. हमले में घायल भारतीय किसान यूनियन (भानू) के युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में अपनी चचेरी बहन पूजा शर्मा के साथ दहेज और भरण-पोषण केस की तारीख पर आया था. मैं अपने वकील के पास बैठा था, तभी 10–15 लोग अंदर घुसे. जिनमें विकास पचौरी, अमित पचौरी, अमित बघेल, ऋषि चौहान समेत कई अज्ञात हैं.