आगरा दीवानी कचहरी में वकीलों में फिर मारपीट, जमकर चले लाठी-डंडे, अब आईडी दिखाने पर ही मिलेगी एंट्री
दीवानी कचहरी में दो गुटों में तीन दिन से मारपीट चल रही है. इसे देखते हुए एंट्री के लिए नया नियम बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:10 PM IST
आगरा : दीवानी परिसर में गुरुवार को भी वकीलों के दो गुट में विवाद हो गया. जमकर लाठी-डंडे चले. इससे अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में कई लोगों को चोट आई है. भारतीय किसान यूनियन (भानू) के युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया भी घायल हैं. सूचना पर न्यू आगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके से कई टूटे डंडे बरामद किए हैं.
वहीं तीन दिन में दूसरी बार दीवानी कचहरी में मारपीट और हंगामा होने पर दीवानी के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी व अपर जिला सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि परिचय पत्र के आधार पर ही एंट्री दी जाएगी. किसी को भी हथियार के साथ न्यायालय में एंट्री नहीं मिलेगी. इस बारे में पुलिस, यूपीएसएसएफ और सभी बार एसोसिएशन को बताया गया है.
तीन दिन से चल रहा विवाद : बता दें, आगरा दीवानी में तीन दिन पहले परिवार न्यायालय में चल रहे वाद को लेकर वकीलों का दो पक्ष आपस में भिड़ गया था. मामले में एक पक्ष के वकील ने दूसरे पक्ष को दीवानी से बाहर पकड़कर पीट दिया. इसको लेकर बुधवार को दोनों पक्ष के वकील एक बार फिर आमने सामने आ गए. खूब हंगामा हुआ. दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई. पुलिस व अन्य वकीलों ने मामला शांत कराया. तीन लोगों के खिलाफ नामजद न्यू आगरा थाना में एफआईआर दर्ज हुई.
10-15 लोगों ने किया हमला : इसके बाद गुरुवार को फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. हमले में घायल भारतीय किसान यूनियन (भानू) के युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन समाधिया ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में अपनी चचेरी बहन पूजा शर्मा के साथ दहेज और भरण-पोषण केस की तारीख पर आया था. मैं अपने वकील के पास बैठा था, तभी 10–15 लोग अंदर घुसे. जिनमें विकास पचौरी, अमित पचौरी, अमित बघेल, ऋषि चौहान समेत कई अज्ञात हैं.
तमंचे के बट से सिर पर मारा : उन्होंंने बताया, एक हमलावर के हाथ में तमंचा था, उसने बट से मेरे सिर पर वार किया. आरोपी पक्ष तीन दिन से हमला करने की धमकी दे रहा था. यदि मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं घर नहीं जाऊंगा. न्यू आगरा थाना गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करूंगा. जब कोर्ट में भी सुरक्षा नहीं है तो पीड़ित अपनी तारीख पर कैसे आएंगे.
दीवानी परिसर बना छावनी : दीवानी में मारपीट और हंगामा की सूचना पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, डीसीपी सिटी अली अब्बास, एडीसीपी आदित्य कुमार, एसीपी हरिपर्वत अक्षय महाडिक समेत दर्जनों थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. इसके बाद जिला जज और पुलिस कमिश्नर के बीच लंबी बातचीत हुई. दीवानी परिसर छावनी बन गया. दीवानी परिसर की सुरक्षा में तैनात एसएसएफ के जवान और पुलिस ने टूटे डंडे बरामद किए हैं. डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि इस मामले में तहरीर मिली है. मामले की जांच की जा रही है. इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
सुरक्षा समिति ने की बैठक : जिला न्यायाधीश के आदेश पर गुरुवार शाम न्यायालय सुरक्षा समिति की बैठक हुई. जिसमें न्यायालय की सुरक्षा और बेहतर करने पर चर्चा हुई. दीवानी न्यायालय परिसर के प्रभारी सुरक्षा अधिकारी व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय ने बताया कि सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि शुक्रवार से दीवानी परिसर में एंट्री से पहले वकील, वादकारी समेत अन्य व्यक्तियों की पुलिस गहन जांच करेगी. पहचान पत्र दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी.
