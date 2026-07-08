गाजियाबाद: सावन के पहले ही कावड़ कॉरिडोर पर स्थापित होगी 50 अस्थाई पुलिस चौकियां, 4500 पुलिसकर्मी की रहेगी तैनाती
गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी कावड़ यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से कराने की पूरी तैयारी,अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर ने दी विस्तृत जानकारी
Published : July 8, 2026 at 1:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: कावड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है. आगामी कावड़ यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है. इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है. पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि लाखों कावड़ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.
कावड़ यात्रा के तीन प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा: मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद से होकर गुजरने वाले कावड़ यात्रा के तीन प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी. इन सभी मार्गों पर भारी पुलिस संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कावड़ मार्गों पर करीब 50 अस्थाई पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं. जबकि पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर लगभग 50 अस्थाई चौकियां स्थापित होगी. जिसके माध्यम से पुलिस की निगरानी और सहायता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
कावड़ मार्गों की निगरानी के लिए करीब 150 बीटों में विभाजित: पुलिस द्वारा कावड़ मार्गों की निगरानी के लिए करीब 150 बीटों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक बीट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक 700 मीटर की दूरी पर पुलिस बल मौजूद रहेगा, जबकि ढाई किलोमीटर पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाया जा सके.
कॉरिडोर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए: कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है. कांवड़ कॉरिडोर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों द्वारा कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. कैमरों के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जाएगी. जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.
जल सुरक्षा को भी प्राथमिकता देकर व्यापक स्तर पर बैरिकेडिंग: सावन के महीने में गंग नहर और हिंडन में जलस्तर बढ़ जाता है. ऐसे में जल सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. गंग नहर और अन्य जल स्रोतों के किनारों पर व्यापक स्तर पर बैरिकेडिंग की जा रही है. ताकि कावड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विशेष रूप से उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां स्नान करना जोखिम पूर्ण हो सकता है. ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.
नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों की टीमें तैनात: मुख्यालय से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जल पुलिस के अतिरिक्त टीम भी गाजियाबाद भेजी जाएगी. इन टीमों को पूर्व निर्धारित संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जाएगा. इसके अलावा जिला स्तर पर गंग नहर और हिंडन नदी क्षेत्र में नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों की टीमों को भी तैनात किया जाएगा ताकि किसी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.
प्रमुख शिव मंदिरों की सुरक्षा पुख्ता की गई: कावड़ यात्रा के दौरान जिले के प्रमुख शिव मंदिरों की सुरक्षा भी पुख्ता जाएगी. विशेष रूप से दूधेश्वर नाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसरों में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए जाएंगे.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने दी व्यवस्था की जानकारी: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर के मुताबिक इस वर्ष कावड़ यात्रा के दौरान करीब 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. इसके अतिरिक्त 1500 से अधिक पुलिस मित्र, डिजिटल वालंटियर, ट्रैफिक वालंटियर, कावड़ मित्र और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था में लगाया जाएगा. यह सभी टीम पुलिस के साथ मिलकर श्रद्धालुओं की सहायता करने के साथ-साथ यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करेग.
डीजे संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट: डीजे संचालन को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है. शासन की ओर से निर्देशानुसार और निर्धारित मानकों के अनुरूप डीजे संचालकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. उन्हें ध्वनि प्रदूषण, सुरक्षा मानकों और प्राप्त निर्देशों की जानकारी दी जाएगी ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो सके.
जल्दी पुलिस द्वारा विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी होगी जारी : पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार दिल्ली पुलिस और सीमावर्ती जनपदों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है इसका उद्देश्य यह है कि विभिन्न जिलों के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और कावड़ यात्रा के दौरान यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके जल्दी पुलिस द्वारा विस्तृत ट्रेफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी जिससे आम नागरिकों और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों की जानकारी समय रहते मिल सके.
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