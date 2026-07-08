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गाजियाबाद: सावन के पहले ही कावड़ कॉरिडोर पर स्थापित होगी 50 अस्थाई पुलिस चौकियां, 4500 पुलिसकर्मी की रहेगी तैनाती

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कावड़ यात्रा के दौरान गाजियाबाद में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है. आगामी कावड़ यात्रा को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है. इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है. पुलिस, प्रशासन, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के बीच लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि लाखों कावड़ यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.

कावड़ यात्रा के तीन प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा: मिली जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद से होकर गुजरने वाले कावड़ यात्रा के तीन प्रमुख मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी. इन सभी मार्गों पर भारी पुलिस संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कावड़ मार्गों पर करीब 50 अस्थाई पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं. जबकि पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर लगभग 50 अस्थाई चौकियां स्थापित होगी. जिसके माध्यम से पुलिस की निगरानी और सहायता व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

कावड़ यात्रा को लेकर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

कावड़ मार्गों की निगरानी के लिए करीब 150 बीटों में विभाजित: पुलिस द्वारा कावड़ मार्गों की निगरानी के लिए करीब 150 बीटों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक बीट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक 700 मीटर की दूरी पर पुलिस बल मौजूद रहेगा, जबकि ढाई किलोमीटर पर अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाया जा सके.

कॉरिडोर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए: कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है. कांवड़ कॉरिडोर की निगरानी के लिए बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों द्वारा कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है. कैमरों के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी रखी जाएगी. जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

जल सुरक्षा को भी प्राथमिकता देकर व्यापक स्तर पर बैरिकेडिंग: सावन के महीने में गंग नहर और हिंडन में जलस्तर बढ़ जाता है. ऐसे में जल सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है. गंग नहर और अन्य जल स्रोतों के किनारों पर व्यापक स्तर पर बैरिकेडिंग की जा रही है. ताकि कावड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. विशेष रूप से उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां स्नान करना जोखिम पूर्ण हो सकता है. ऐसे सभी संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और लोगों को वहां जाने से रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा.