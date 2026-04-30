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गुरुग्राम में ताबड़तोड़ चली गोली, पैरोल पर आए 55 वर्षीय फौजी का मर्डर, CCTV कैमरे में कैद वारदात

हरियाणा के गुरुग्राम में पैरोल पर आए 55 वर्षीय फौजी की गोली मारकर हत्या कर डाली है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

Fifty five year old soldier on parole was shot dead in Gurugram CCTV footage surfaced
गुरुग्राम में पैरोल पर आए 55 वर्षीय फौजी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 30, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के कासन गांव में दिनदहाड़े हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पैरोल पर घर आए 55 वर्षीय व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुंदर के रूप में हुई है, जो वर्ष 2018 के एक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. वो 29 मार्च 2026 को अपनी भतीजी की शादी के सिलसिले में पैरोल पर गांव आया हुआ था.

हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग : सुंदर आज गांव में मोनी बाबा के चबूतरे पर बैठा हुआ था तभी हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा और एक पिस्टल बरामद की है. शुरुआती जांच में ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है.

आरोपियों की तलाश जारी : मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों में एक आरोपी मृतक के पुराने केस से जुड़ा बताया जा रहा है. वहीं पूरी वारदात पास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है, जिसकी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है.

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