सफारी के साथ संपन्न पांचवां रणथंभौर इंटरनेशल टाइगर वीक, 11 श्रेणियों में सम्मान, मंत्री गडकरी एवं असम सीएम को अवार्ड
बाघ संरक्षण के लिए साल भर में देश भर में हुए प्रयासों और परिणामों के आधार पर दिए गए सम्मान.
Published : June 28, 2026 at 1:46 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर में लिव4फ्रीडम एलएलपी की ओर से 5वां रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक (आईटीडब्ल्यू) रविवार सुबह टाइगर सफारी के साथ संपन्न हुआ. इससे पहले शनिवार रात होटल आमाघाटी में बाघ संरक्षण के लिए साल भर में देश में हुए प्रयासों और उनके परिणामों को सम्मान दिए गए. इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को बाघ संरक्षण के लिए लीडरशिप अवॉर्ड नवाजा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाले एनएच-44 के पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन के लिए इनोवेटिव टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया.
बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों को 11 केटेगरी में अर्वाड्स के साथ पेंटिंग्स के जरिए बाघ संरक्षण का संदेश देने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया. पंजाब के पूर्व गवर्नर वीपी सिंह बदनोर के आतिथ्य में कार्यक्रम शुरू हुआ. उन्होंने वाइल्डलाइफ के लिए लिव4फ्रीडम के प्रयासों की सराहना की. बॉलीवुड अभिनेता राहुल सिह ने वन्यजीव संरक्षण में सिनेमा के योगदान पर प्रकाश डाला. फ्रंटलाइन प्रोटेक्शन सत्र में वाइल्डलाइफ एसओएस के कॉ-फाउंडर और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने वन्यजीव संरक्षण के प्रभावी तरीकों पर बात की.
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इन्होंने रखे विचार: लिव4फ्रीडम के आनंद भारद्वाज और सुनील मंगल ने बताया कि आईटीडब्ल्यू संरक्षण, सरकार, पर्यटन, बिजनेस और सिविल सोसाइटी के लीडर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास है. इसकी बदौलत हजारों लोगों को बाघ संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है. 'द रेस्पोंसिबल सफारी' सत्र में आउटलुक ट्रेवलर की डिजिटल एडिटर अंतारा चटर्जी, इंडिट असोसिएट्स के पार्टनर अभिषेक कुमार, क्लाइमेट बॉन्ड्स की साउथ एशिया हेड नेहा कुमार और मंडावा ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर कुंवर अंगद देव ने विचार रखे.
जंगल सफारी के नियम बताए: उन्होंने बताया कि जंगल सफारी के दौरान किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए. जंगल के प्रति पर्यटकों की क्या जिम्मेदारियां हैं. 5वें टाइगर फेस्टिवल का सबसे मुख्य सत्र अवॉर्ड सेरेमनी रही. फेस्टिवल में पर्यावरण, जंगल और जंगली जानवरों के जीवन को संरक्षित और संवर्धित करने में योगदान निभाने वालों को प्रेरित करने के लिए 11 केटेगरी में अवॉर्ड दिए गए.
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11 केटेगरी में अवार्ड और विजेता
- लाइफटाइम अचीवमेंट: रवि सिंह, सह सचिव एवं सीईओ वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर-इंडिया
- इनोवेटिव टाइगर कंजर्वेशन प्रोटेक्ट ऑफ द ईयर: नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री
- चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर-टाइगर कंजर्वेशन लीडरशिप अवॉर्ड: डॉ. हिमंता बिस्वा शर्मा, असम सीएम
- टाइगर रिजर्व ऑफ द ईयर: सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
- टाइगर कंजर्वेशन वॉर्डन ऑफ द ईयर: केसीए अरुण प्रसाद, चीफ वाइल्डलाइफ वॉर्डन, राजस्थान
- टाइगर प्रोटेक्शन एंड एंटी पॉचिंग एक्सिलेंस अवॉर्ड: वाइल्ड लाइफ एसओएस
- कॉर्पोरेट लीडरशीप इन टाइगर कंजर्वेशन अवॉर्ड: हेमेंद्र कोठारी
- टाइगर फोटोग्राफी एंड फिल्म अवॉर्ड: प्रसनजीत यादव
- टाइगर एंड वाइल्डलाइफ जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर: एस गोपीकृष्णा वॉरियर
- ह्यूमन टाइगर कॉएक्सिटेंस अवॉर्ड: दिबांग टाइगर रिजर्व
- टाइगर कंजर्वेशनिस्ट ऑफ द ईयर: पीयूषा जगताप, आईएफएस
अन्य मुहिम भी करेंगे शुरू: आनंद भारद्वाज और सुनील मंगल ने बताया कि लिव4फ्रीडम आईटीडब्ल्यू के तरह की वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण और संवर्धन को प्रेरित करने को अन्य मुहिम भी शुरू करेगी. आईटीडब्ल्यू 2026 को सफल बनाने में रेडिको खेतान, आमाघाटी रिसोर्ट, एनटीपीसी, आउटलुक ट्रैवलर, रेल विकास निगम लिमिटेड, एनबीसीसी, राजस्थान पर्यटन विभाग, क्लावियर, ताज सफारी ने अहम भूमिका निभाई. रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने कहा कि संरक्षण बिना सहयोग के नहीं हो सकता. वाइल्ड लाइफ से जुड़े तथ्यों को आमजन तक पहुंचाने को ऐसे आयोजन आवश्यक हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि आइटीडब्ल्यू के सभी सेशन बहुत ही जानकारी परक रहे हैं.
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