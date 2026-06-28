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सफारी के साथ संपन्न पांचवां रणथंभौर इंटरनेशल टाइगर वीक, 11 श्रेणियों में सम्मान, मंत्री गडकरी एवं असम सीएम को अवार्ड

सवाई माधोपुर: रणथंभौर में लिव4फ्रीडम एलएलपी की ओर से 5वां रॉयल रणथंभौर इंटरनेशनल टाइगर वीक (आईटीडब्ल्यू) रविवार सुबह टाइगर सफारी के साथ संपन्न हुआ. इससे पहले शनिवार रात होटल आमाघाटी में बाघ संरक्षण के लिए साल भर में देश में हुए प्रयासों और उनके परिणामों को सम्मान दिए गए. इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को बाघ संरक्षण के लिए लीडरशिप अवॉर्ड नवाजा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पेंच नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बीच से गुजरने वाले एनएच-44 के पर्यावरण-अनुकूल डिजाइन के लिए इनोवेटिव टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया.

बाघ एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों को 11 केटेगरी में अर्वाड्स के साथ पेंटिंग्स के जरिए बाघ संरक्षण का संदेश देने वाले बच्चों को भी पुरस्कृ​त किया गया. पंजाब के पूर्व गवर्नर वीपी सिंह बदनोर के आतिथ्य में कार्यक्रम शुरू हुआ. उन्होंने वाइल्डलाइफ के लिए लिव4फ्रीडम के प्रयासों की सराहना की. बॉलीवुड अभिनेता राहुल सिह ने वन्यजीव संरक्षण में सिनेमा के योगदान पर प्रकाश डाला. फ्रंटलाइन प्रोटेक्शन सत्र में वाइल्डलाइफ एसओएस के कॉ-फाउंडर और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने वन्यजीव संरक्षण के प्रभावी तरीकों पर बात की.

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इन्होंने रखे विचार: लिव4फ्रीडम के आनंद भारद्वाज और सुनील मंगल ने बताया कि आईटीडब्ल्यू संरक्षण, सरकार, पर्यटन, बिजनेस और सिविल सोसाइटी के लीडर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास है. इसकी बदौलत हजारों लोगों को बाघ संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया है. 'द रेस्पोंसिबल सफारी' सत्र में आउटलुक ट्रेवलर की डिजिटल एडिटर अंतारा चटर्जी, इंडिट असोसिएट्स के पार्टनर अभिषेक कुमार, क्लाइमेट बॉन्ड्स की साउथ एशिया हेड नेहा कुमार और मंडावा ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर कुंवर अंगद देव ने विचार रखे.

जंगल सफारी के नियम बताए: उन्होंने बताया कि जंगल सफारी के दौरान किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए. जंगल के प्रति पर्यटकों की क्या जिम्मेदारियां हैं. 5वें टाइगर फेस्टिवल का सबसे मुख्य सत्र अवॉर्ड सेरेमनी रही. फेस्टिवल में पर्यावरण, जंगल और जंगली जानवरों के जीवन को संरक्षित और संवर्धित करने में योगदान निभाने वालों को प्रेरित करने के लिए 11 केटेगरी में अवॉर्ड दिए गए.