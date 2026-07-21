कैलाश मानसरोवर यात्रियों का 5वां दल टनकपुर से रवाना, 16 राज्यों के 50 श्रद्धालु हैं शामिल
हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा टनकपुर, श्रद्धालु टनकपुर से अगले पड़ाव के लिए निकले, तहसीलदार पिंकी आर्या ने दिखाई हरी झंडी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 21, 2026 at 12:19 PM IST
टनकपुर: हर-हर महादेव के गगनभेदी जयघोष, शिवभक्ति के उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा का पांचवां दल मंगलवार सुबह टनकपुर से अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गया. देश के 16 राज्यों से आए 50 श्रद्धालुओं को तहसीलदार पिंकी आर्या ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया. टनकपुर में पारंपरिक कुमाऊंनी संस्कृति के साथ हुए भव्य स्वागत ने श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया.
कैलाश मानसरोवर यात्रा का 5वां दल रवाना: चंपावत जिले में भगवान शिव के जयघोष और भक्तिमय वातावरण के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा-2026 का पांचवां दल मंगलवार सुबह टनकपुर से अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गया. "हर-हर महादेव" के गगनभेदी उद्घोष से शारदा पर्यटक आवास गृह पूरी तरह शिवमय हो उठा. तहसीलदार पिंकी आर्या ने हरी झंडी दिखाकर 50 सदस्यीय यात्रा दल को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाओं के साथ विदा किया. यात्रा दल में देश के 16 राज्यों से आए 50 श्रद्धालु शामिल हैं, जिनमें 31 पुरुष और 19 महिलाएं हैं. श्रद्धालुओं के चेहरे पर बाबा कैलाश के दर्शन की उत्सुकता और आध्यात्मिक ऊर्जा साफ झलक रही थी.
भव्य स्वागत से खुश हुए यात्री: सोमवार शाम टनकपुर पहुंचने पर पांचवें दल का शारदा पर्यटक आवास गृह में पुष्पवर्षा, माल्यार्पण और पारंपरिक कुमाऊंनी रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया गया. कुमाऊंनी लोकगीतों की मधुर धुनों पर श्रद्धालु भी भक्ति में सराबोर होकर झूम उठे. स्थानीय बच्चों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए. यात्रियों ने कुमाऊं की समृद्ध लोकसंस्कृति, आत्मीय आतिथ्य और उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की मुक्तकंठ से सराहना की.
68 वर्ष के वरिष्ठ श्रद्धालु से लेकर 30 वर्षीय युवा तक शामिल: शारदा पर्यटक आवास गृह टनकपुर के प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि-
दल में सबसे वरिष्ठ 68 वर्षीय दो महिलाएं एवं तीन पुरुष श्रद्धालु शामिल हैं. ये लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान से हैं. मध्य प्रदेश के 30 वर्षीय श्रद्धालु दल के सबसे युवा यात्री हैं. यात्रा दल के साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा से दो लायजनिंग ऑफिसर (एलओ) भी शामिल हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन और समन्वय करेंगे.
-मनोज कुमार, प्रबंधक, शारदा पर्यटक आवास गृह-
इस वर्ष टनकपुर मार्ग से 10 दल गुजरेंगे: तहसीलदार पिंकी आर्या ने कहा कि-
मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रशासन और कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) यात्रा को सुरक्षित, सुगम, सरल और आध्यात्मिक अनुभव से परिपूर्ण बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं. इस वर्ष टनकपुर मार्ग से कुल 10 कैलाश मानसरोवर यात्रा दल गुजरेंगे, जिनमें से पांचवें दल को मंगलवार को सफलतापूर्वक रवाना कर दिया गया है.
-पिंकी आर्या, तहसीलदार-
स्वागत और व्यवस्थाओं में जुटे प्रशासन व सामाजिक संगठन: टनकपुर में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर लगातार श्रद्धालुओं का आगमन बना हुआ है. प्रशासन, केएमवीएन और विभिन्न सामाजिक संस्थाएं यात्रियों के स्वागत, सम्मान और बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था में निरंतर जुटी हुई हैं. श्रद्धालु यहां की धार्मिक आस्था, आत्मीय व्यवहार और सुव्यवस्थित प्रबंधन की विशेष सराहना कर रहे हैं.
इस अवसर पर शारदा पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक मनोज कुमार, मां पूर्णागिरि पर्यावरण संरक्षण समिति की अध्यक्ष दीपा देवी, मनीष मेहरा, विवेक कुमार, बद्री राम, अवनीश कुमार, महेश कुमार, सूरज कुमार, अर्जुन राणा, बलवंत कुमार, संदीप आर्या, सुंदर लाल, हुकम बोरा, महेश राम, पप्पू लाल, सरिता देवी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे.
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