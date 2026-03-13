विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन है, सदन में होगी बजट पर चर्चा, हंगामे के साथ हो सकता है सत्र समाप्त
उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवां दिन है. बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं.
Published : March 13, 2026 at 9:04 AM IST
देहरादून: गैरसैंण भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है. आज सदन में बजट पर चर्चा के साथ कई विभागों के बजट पारित होने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके साथ ही आज विनियोग विधेयक भी पारित किया जा सकता है और सत्र के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की संभावना भी जताई जा रही है.
गैरसैंण भराड़ीसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 का आज पांचवां दिन है. आज का दिन सत्र के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज सदन में बजट पर विस्तृत चर्चा होगी और विभागवार बजट को पारित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी. अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज सदन में विनियोग विधेयक भी पारित किया जा सकता है. विनियोग विधेयक पारित होने के बाद सरकार को बजट के तहत विभिन्न विभागों में धन खर्च करने की औपचारिक अनुमति मिल जाती है.
ऐसे में आज का दिन सरकार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं विपक्ष भी आज सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष सदन में नियम 310 के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकता है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश के कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं और सरकार को इस पर सदन में जवाब देना चाहिए. माना जा रहा है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगा, जिसको लेकर आज सदन में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं.
ऐसे में आज का दिन विधानसभा सत्र के दौरान काफी गरमागरमी रहने की संभावना है. बताया जा रहा है कि यदि सदन की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जाती है तो आज ही विधानसभा सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है. इसलिए सत्र का आज का दिन राजनीतिक और विधायी दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है.
