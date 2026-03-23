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आज सदन में गूंजेगा ट्रांसफर पॉलिसी का मुद्दा, मंत्री-विधायक के विदेशी प्रवास पर भी सवाल

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति इन दिनों बजट सत्र से गरमाई हुई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को सदन में अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया था. इसके बाद अब सत्र का दूसरा चरण आज से फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है. रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को सदन की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी, जहां सवालों की धार से सरकार को घेरने की पूरी तैयारी दिख रही है.

आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 61 सवाल सदन में उठेंगे. इनमें विधायकों द्वारा पूछे गए 50 तारांकित सवाल शामिल हैं, जिन पर संबंधित मंत्री सदन में मौखिक उत्तर देंगे. सत्र की शुरुआत ही एक अहम मुद्दे ट्रांसफर पॉलिसी से होगी, जो प्रदेश में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं, इसके बाद मंत्री, विधायक और अधिकारियों के विदेशी दौरों पर खर्च और औचित्य को लेकर भी सवाल उठेंगे, जिससे सदन में तीखी बहस की संभावना है. वहीं, 11 अतारांकित सवाल भी सूची में शामिल हैं, जिनके उत्तर लिखित रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची को लेकर वक्तव्य देंगे, जिससे आगे की विधायी रणनीति स्पष्ट होगी. इसके साथ ही विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और जरूरी कागजात भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे. वहीं, मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट पर चर्चा भी शुरू होगी.

तीन दिन जारी रहेगी चर्चा