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भिलाई में पांचवीं के छात्र ने दी जान, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़, जांच में जुटी पुलिस

दुर्ग भिलाई पुलिस ( ETV BHARAT )

दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के कुरुद इलाके में एक दुखद घटना घटी है. पांचवी क्लास के एक छात्र ने जान दे दी है. पूरी घटना जामुल थाना क्षेत्र के नवीन चौक के पास की है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों को लेकर छात्र ने यह घातक कदम उठाया है.

घटना के पीछे पारिवारिक वजह का खुलासा शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले परिवार में बड़े पिता के अस्थि विसर्जन में जाने को लेकर बात हुई थी. बताया जा रहा है कि छात्र को परिजनों ने साथ ले जाने से मना कर दिया था. अब छात्र ने इस वजह से अपनी जान दी है या कोई और घटना है. इस बात का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस केस के हर पहलू की जांच कर रही है.