भिलाई में पांचवीं के छात्र ने दी जान, परिवार पर टूटा गमों का पहाड़, जांच में जुटी पुलिस
भिलाई में एक छात्र ने घातक कदम उठा लिया. पुलिस इस केस की जांच में जुट गई है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 4:02 PM IST
दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के कुरुद इलाके में एक दुखद घटना घटी है. पांचवी क्लास के एक छात्र ने जान दे दी है. पूरी घटना जामुल थाना क्षेत्र के नवीन चौक के पास की है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक कारणों को लेकर छात्र ने यह घातक कदम उठाया है.
घटना के पीछे पारिवारिक वजह का खुलासा
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले परिवार में बड़े पिता के अस्थि विसर्जन में जाने को लेकर बात हुई थी. बताया जा रहा है कि छात्र को परिजनों ने साथ ले जाने से मना कर दिया था. अब छात्र ने इस वजह से अपनी जान दी है या कोई और घटना है. इस बात का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस केस के हर पहलू की जांच कर रही है.
अस्थि विसर्जन कार्यक्रम और मौत का कनेक्शन
शुरुआती जानकारी के अनुसार छात्र अपने बड़े पिता की मौत के बाद उनके अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में जाना चाहता था. परिजनों ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था. इसके बाद छात्र द्वारा आत्मघाती कदम उठाए जाने की बात सामने आई है. पुलिस इस वजह की जांच कर रही है. अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और घटना से पहले की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही है.
जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि छात्र किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं था. फिलहाल पुलिस ने घटना के पीछे किसी निश्चित कारण की पुष्टि नहीं की है. एक कम उम्र के बच्चे की इस तरह मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद केस में और खुलासा हो सकेगा.