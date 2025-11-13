ETV Bharat / state

धनबाद में 5वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध स्थिति में मौत, सहपाठियों पर पिटाई का आरोप

धनबाद में स्कूली छात्र की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल मचाया. परिजनों ने मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

Fifth Class Student Died In Dhanbad
छात्र की मौत के बाद स्कूल में हंगामा करते लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 10:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र मंजूडा राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. परिजनों का आरोप है कि सहपाठियों की पिटाई से मंजूडा की मौत हुई है. इलाज के दौरान छात्र की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों की देखभाल में लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना के लिए स्कूल के शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया है.

मृत छात्र के परिजनों ने इस बाबत स्कूल के शिक्षकों और मारपीट करने वाले सहपाठियों के खिलाफ गोविंदपुर थाना में शिकायत की है. जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

परिजन, नेता, विद्यालय समिति के सदस्य, शिक्षक और पुलिस का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्कूल परिसर में लोगों ने किया हंगामा

वहीं पोस्टमार्टम के बाद छात्र के शव को स्कूल लाया गया. स्कूल परिसर में स्थानीय लोगों की भीड़ पहले से इकट्ठा थी. स्कूल में शव पहुंचते ही परिजनों की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया. शव को देख कर लोग अधिक आक्रोशित हो गए. छात्र के शव को स्कूल के कार्यालय के गेट पर रखकर आक्रोशित लोग कार्रवाई की मांग पर अड़ गए. परिजन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. इस दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही.

पिटाई को लेकर मां ने की थी पूर्व में शिकायत

इस संबंध में मृत छात्र की मां चंपा राय ने कहा कि बेटा स्कूल जाना नहीं चाहता था. उन्होंने अपने पुत्र को जबरन स्कूल भेजा था. मां का आरोप है कि कक्षा के ही दो छात्र अक्सर उनके बेटे की पिटाई करते थे. एक सप्ताह पहले भी बेटे के साथ स्कूल के बाथरूम में मारपीट की गई थी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में स्कूल की शिक्षक को मारपीट को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिक्षक के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक के द्वारा कार्रवाई की जाती तो शायद आज उनका इकलौता बेटा जिंदा होता. मां ने स्कूल के शिक्षकों और सहपाठियों पर कार्रवाई की मांग की है.

शिक्षकों पर लापरवाही बरतने का आरोप

वहीं इस संबंध में घटवाल समाज के नेता राम प्रसाद राय ने कहा कि स्कूल के शिक्षक की लापरवाही के कारण छात्र की मौत हुई है. घटना को लेकर गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है. स्कूल के शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए़. साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है.

स्कूल की शिक्षक का बयान

इधर, स्कूल की शिक्षक कौशल बानो ने कहा कि घटना स्कूल में नहीं हुई है. अगर घटना स्कूल में होती तो उन्हें पता होता. उन्होंने स्वीकार किया कि एक सप्ताह पहले ही मंजूडा राय के साथ मारपीट की घटना हुई थी. जिसके लिए उसकी पिटाई करने वाले छात्रों को डांट-फटकार लगाई गई थी. उन्होंने कहा कि 315 छात्र इस स्कूल में हैं और मात्र दो शिक्षक. इस कारण बच्चों को संभालने में कठिनाई होती है. स्कूल में शिक्षक की मांग बहुत पहले से ही की जा रही है.

Fifth Class Student Died In Dhanbad
रोती बिलखती मृत छात्र की मां. (फोटो-ईटीवी भारत)

दो शिक्षकों के भरोसे 450 बच्चे

वहीं विद्यालय समिति के सदस्य मो. सरताज अंसारी ने कहा कि स्कूल में शिक्षक की कमी है. दो शिक्षक के भरोसे 450 बच्चे हैं. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ उनकी देखरेख में दिक्कत होती है. विभाग से कई बार शिक्षक की मांग की गई है, लेकिन अब तक शिक्षक नहीं दिया गया.

गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज

वहीं, गोविंदपुर थाना की सब इंस्पेक्टर संगीता कुमारी ने कहा कि परिजन की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षक के भरोसे ही माता-पिता बच्चे को स्कूल भेजते हैं. ऐसे में बच्चों की देखभाल स्कूल शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है.

ये भी पढ़ें-

IIT ISM में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, इंदौर का रहने वाला था स्टूडेंट

बीआईटी मेसरा में छात्रों के बीच खूनी झड़प, एक छात्र की मौत

हॉस्टल में रहने वाले पांचवीं कक्षा के छात्र की मौत, जांच में जुटी पुलिस - Student died in School Hostel

TAGGED:

FIFTH CLASS STUDENT DIED IN DHANBAD
STUDENT DIED AFTER BEATEN
UPROAR IN SCHOOL OVER STUDENT DEATH
धनबाद में स्कूली छात्र की मौत
STUDENT DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.