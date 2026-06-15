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बैरागीवाला विनोद मर्डर केस में पांचवां आरोपी गिरफ्तार, पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए परिजन, इन पर भी दर्ज होगा मुकदमा

इसके अलावा परिवार की मांग है कि आरोपियों के एनकाउंटर किए जाए. पीड़ित परिवार के पक्ष में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो. वहीं, आज घटना के तीसरे दिन भी गांव के चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की भारी तैनाती है. कल हुई आगजनी, पथराव, बुलडोजर कार्रवाई और हाईवे जाम जैसे गर्म माहौल के बाद आज गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

तीसरे दिन भी गांव में तनाव का माहौल: विनोद कश्यप की मौत के बाद आज तीसरे दिन भी गांव में तनाव साफ नजर आ रहा है. गांव की गलियां सूनी पड़ी है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आ रही है, लेकिन पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने लगातार अड़ा रहा. परिवार की मुख्य मांग है कि पीड़ित के घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक मदद भी मिले.

वहीं, घटना के बाद हत्या के आरोपियों के घरों में तोड़फोड़, आगजनी करने और स्थिति संभालने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि पथराव और माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

इस मामले में सहसपुर कोतवाली पुलिस ने रविवार को 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद पुलिस ने रविवार शाम तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी. आज एक आरोपी की गिरफ्तारी की है. इस तरह से 5 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

इसी बीच परिजनों ने नाराजगी जाहिर करते हुए मृतक विनोद की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं होने दी. आज यानी 15 जून को पुलिस के परिजनों को लगातार समझाने के बाद वो शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए माने. जिसके बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई.

बता दें कि बैरागीवाला गांव में शनिवार यानी 13 जून की देर शाम को पानी के विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर घर में घुसकर बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई थी. इस घटना को लेकर रविवार यानी 14 जून को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. जिसके बाद शनिवार और रविवार को तनावपूर्ण माहौल रहा.

देहरादून: सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागीवाला गांव में बीजेपी नेता की हत्या और बवाल मामले में पुलिस का एक्शन जारी है. इसी कड़ी में पुलिस ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है. इसके साथ ही मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, परिजनों को काफी समझाने के बाद वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए. जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया.

"अब मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? कौन उन्हें पालेगा? तीन दिनों से मेरे बच्चे भूखे हैं. मुझे न्याय मिलना चाहिए."- मृतक विनोद की पत्नी

जान से मारने की मिल रही धमकियां: वहीं, विनोद कश्यप के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा प्लान बनाकर उनके बेटे को मारा गया है. जिन्होंने यह कृत्य किया है, उनका एनकाउंटर ही होना चाहिए. पुलिस के आलाधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है. ऐसे में पुलिस से सुरक्षा भी मिलनी चाहिए.

"जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ आगे सख्त कानूनी कारवाई तभी होगी, जब पंचनामा और पोस्टमार्टम हो जाएगा. यह देवभूमि है और देवभूमि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पीड़ित परिवार की मांग है कि आर्थिक सहायता दी जाए. परिवार एक व्यक्ति को नौकरी की मांग भी रख रहा है. ऐसे में पीड़ित परिवार को भी मुख्यमंत्री मिलवाया जाएगा और जो भी संभव होगा, वो किया जाएगा."- सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक, सहसपुर

क्या था मामला? बता दें कि बीती 13 जून की देर शाम खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था. आरोप है कि पड़ोसी समुदाय विशेष के लोग हथौड़े, लाठी-डंडे और बेलचे लेकर बीजेपी नेता विनोद कश्यप के घर में घुस आए एवं परिवार पर हमला कर दिया.

बैरागीवाला में हंगामा कर रहे लोगों को खड़ेदती पुलिस (फाइल फोटो- Local Resident)

हमले में विनोद कश्यप की मौत हो गई. जबकि, उनके भाई अशोक, राजेश और भाभी सुषमा गंभीर रूप से घायल हो गए. निजी स्कूल में शिक्षक विनोद कश्यप क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक पहचान रखते थे. इस घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घर पर धावा बोल दिया. जहां उन्होंने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की.

पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की. साथ ही कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर आरोपियों के दो घरों और दो दुकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन पूरा मकान न तोड़ने पर आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया.

पुलिस पर पथराव (फाइल फोटो- Local Resident)

पहले चार आरोपी हो चुके गिरफ्तार: ऐसे में स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैरागीवाला गांव निवासी मुख्य आरोपी मासूम के दो बेटे रज्जाक व जावेद समेत दो अन्य सलमान व शहबाज को गिरफ्तार किया.

आज एक आरोपी गिरफ्तार: इसी कड़ी में आज पुलिस ने एक और आरोपी इम्तियाज निवासी लखनवाला कोतवाली सहसपुर को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने पांचों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया है.

आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन (फाइल फोटो- Local Resident)

वहीं, घटना से नाराज परिजन, मृतक विनोद के पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे, लेकिन आज पुलिस की ओर से परिजनों को समझाने के बाद परिजन शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए राजी हुए. ऐसे में आखिरकार पुलिस की मौजूदगी में शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई.

"मृतक के परिजनों से बातचीत की गई. जिस पर परिजन पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए तैयार हुए. जिसके बाद पीएम की कार्रवाई की गई. पुलिस पर पथराव करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी चल रही है. जबकि, शनिवार को गांव में प्रदर्शन करने के बाद चकराता रोड पर जाम लगाने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून

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