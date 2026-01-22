ETV Bharat / state

15 हजार लोगों की होंगी भर्तियां, तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शामिल होने का मौका

निजी कंपनियों में अलग-अलग पदों पर ये सीधी भर्तियां होनी हैं. तीन दिनों तक ये रोजगार मेला चलेगा.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 22, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
रायपुर: रोजगार की तलाश में लगे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. राज्य सरकार की कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 29, 30 एवं 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सेजबहार, रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. इस मेले में निजी क्षेत्र के लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन और साक्षात्कार लिया जाएगा. योग्य उमीदवार तय तारीखों पर अपने दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं.


29 जनवरी को रायपुर जिले के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

तीन दिवसीय इस राज्य स्तरीय रोजगार मेले के तहत अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों के लिए तिथियां तय की गई हैं. रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी 2026, गुरुवार को लिया जाएगा, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शेष दो दिनों में किया जाएगा.



मेले में शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन पोर्टल www.erojgar.cg.gov.in पर रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेला पंजीयन दोनों कराना अनिवार्य होगा. जिन आवेदकों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे पोर्टल पर जाकर अपना पंजीयन कर सकते हैं.



इंटरव्यू के दिन ये बताए गए दस्तावेज लाना जरूरी

रोजगार मेले में साक्षात्कार के लिए शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे, जिनमें समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) तथा अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं.



पहले से रजिस्टर्ड आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी

ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला या रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर रखा है, उन्हें पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि उनका आवेदन अपूर्ण है, तो वे पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं.



हेल्पडेस्क से भी मिलेगी जानकारी

आवेदकों की सुविधा के लिए रोजगार मेला स्थल पर हेल्पडेस्क/पूछताछ केंद्र की व्यवस्था की जाएगी, जहां से पंजीयन एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी. इसके अलावा इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायपुर से भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं.

