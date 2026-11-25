पलामू के नौडीहा बाजार रोड पर सवारी गाड़ी दुर्घटना का शिकार, आधा दर्जन बच्चों समेत 15 लोग जख्मी
पलामू में सड़क हादसे में बच्चों समेत पंद्रह लोग जख्मी हो गये हैं. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 25, 2026 at 11:27 PM IST
पलामूः जिला के छतरपुर नैडीहा बाजार रोड पर बुधवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में 15 लोग जख्मी हैं जिनमें से आधा दर्जन बच्चे हैं. सड़क दुर्घटना के शिकार सभी लोग बिहार के गया जिला के डुमरिया के रहने वाले हैं.
दरअसल, बिहार के डुमरिया के रहने वाले धनेश्वर मांझी के बेटे की शादी बुधवार को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के चेगौना धाम में हुई. शादी के बाद सभी लोग सवारी गाड़ी से वापस गया के डुमरिया लौट रहे थे. इसी क्रम में छतरपुर नौडीहा बाजार रोड पर रजमनडीह मोड पर सवारी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई.
इस दुर्घटना में सवारी गाड़ी पर सवार 15 लोग जख्मी हो गए थे. सभी को इलाज के लिए छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तीन लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी है बाकी सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है. इस सड़क हादसे में जख्मी सभी लोग दूल्हा पक्ष के रिश्तेदार है. सभी बिहार के डुमरिया के रहने वाले हैं. छतरपुर के थाना प्रभारी सौरव चौबे ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.
नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि सवारी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पूरे मामले में आगे की छानबीन की जा रही है. दरअसल जिस जगह पर यह सड़क हादसा हुआ है वहां पर काफी तीखा मोड है.