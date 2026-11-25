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पलामू के नौडीहा बाजार रोड पर सवारी गाड़ी दुर्घटना का शिकार, आधा दर्जन बच्चों समेत 15 लोग जख्मी

पलामू का नौडीहा बाजार थाना ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के छतरपुर नैडीहा बाजार रोड पर बुधवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. इस सड़क हादसे में 15 लोग जख्मी हैं जिनमें से आधा दर्जन बच्चे हैं. सड़क दुर्घटना के शिकार सभी लोग बिहार के गया जिला के डुमरिया के रहने वाले हैं.

दरअसल, बिहार के डुमरिया के रहने वाले धनेश्वर मांझी के बेटे की शादी बुधवार को पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के चेगौना धाम में हुई. शादी के बाद सभी लोग सवारी गाड़ी से वापस गया के डुमरिया लौट रहे थे. इसी क्रम में छतरपुर नौडीहा बाजार रोड पर रजमनडीह मोड पर सवारी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई.