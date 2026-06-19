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फीफा वर्ल्ड कप ने चंडीगढ़ के खिलाड़ियों में भरा नया जोश, महिला खिलाड़ी भी रातभर देख रहे मुकाबले

युवाओं में फुटबॉल का क्रेज ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: क्रिकेट के दीवानों की तरह अब भारत में फुटबॉल का जुनून भी तेजी से बढ़ रहा है. फीफा टूर्नामेंट शुरू होते ही चंडीगढ़ के युवा, खासकर फुटबॉल खिलाड़ी, देर रात तक टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपके नजर आ रहे हैं. इस बार लड़कों के साथ-साथ महिला फुटबॉल खिलाड़ियों में भी फीफा मुकाबलों को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ी रातभर जागकर मैच देख रहे हैं और सुबह मैदान में अभ्यास भी कर रहे हैं. मैच नहीं, सीखने का मौका: शहर की विभिन्न फुटबॉल अकादमियों और खेल मैदानों में अभ्यास करने वाली युवा खिलाड़ियों का कहना है कि फीफा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि सीखने का बेहतरीन अवसर है. दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों की तकनीक, पासिंग, फिटनेस, गेम प्लान और मैदान पर फैसले लेने की क्षमता को देखकर वे अपने खेल में सुधार की कोशिश करती हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले उन्हें पेशेवर फुटबॉल की बारीकियां समझने का मौका देते हैं. फीफा ने चंडीगढ़ के खिलाड़ियों में भरा नया जोश (ETV Bharat) महिलाओं की बढ़ती भागीदारी: महिला खिलाड़ियों का कहना है कि पहले फुटबॉल को केवल लड़कों का खेल माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. चंडीगढ़ में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा दे रहे हैं. कई खिलाड़ी अपने पसंदीदा स्टार फुटबॉलरों की स्टाइल और रणनीति को अभ्यास के दौरान अपनाने का प्रयास करती हैं.