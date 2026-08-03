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हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत, केबिन में फंसे चालक, कई घायल

राजस्थान के रामगढ़ में सड़क हादसा. अलवर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई. यात्रियों में मची चीख पुकार...

Alwar Road Accident
हरियाणा रोडवेज बस व ट्रक में हुई भिड़ंत (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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अलवर: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अलवर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस घटना में हरियाणा रोडवेज बस व ट्रक में टक्कर हो गई. बस में करीब 25 सवारियां मौजूद थीं. वहीं, घटना के बाद केबिन में दोनों वाहनों के चालक फंस गए. घटना के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना पुलिस व डीएसपी पिंटू कुमार मौके पर पहुंचे.

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि रामगढ़ कस्बे में एक हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर एक ट्रक से हो गई. इस घटना की सूचना पर रामगढ़ थाना अधिकारी अजीत बड़सरा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. डीएसपी ने बताया कि घटना में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद करीब 8 गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. वहीं, दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से सड़क के एक तरफ कर मार्ग को सुचारु किया गया.

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उन्होंने बताया कि इस घटना में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए. इस घटना के बाद हाईवे पर करीब 1 घंटे तक आवागमन बाधित रहा, जिसके मौके पर करीब 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. दुर्घटनाग्रस्त हुई हरियाणा रोडवेज के परिचालक आनंद प्रकाश ने बताया कि बस अलवर से गुड़गांव की ओर जा रही थी. घटना के दौरान वह रामगढ़ से यात्रियों को बैठने के बाद टिकट बना रहे थे. इस दौरान तेज धमाका हुआ और बस ट्रक से टकरा गई. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान बस में करीब 25 सवारियां थी, जिन्हें हल्की चोट आई, जबकि चालक अनिल कुमार कैबिनेट फंस गए, जिन्हें पुलिस में ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकाला गया. उन्होंने बताया कि दोनों वाहनों के चालक फिलहाल स्वस्थ हैं.

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8 घायल लोग हुए रेफर : अलवर जिला अस्पताल में गंभीर घायलों को इलाज के लिए एंबुलेंस में लेकर पहुंचे. 108 एंबुलेंस चालक रामबाबू ने बताया कि सोमवार को रामगढ़ में एक बस व ट्रक में भिड़ंत हो गई. इस सूचना पर 108 एंबुलेंस को मौके पर लेकर पहुंचे और घायलों को रामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए पहुंचाया गया. उन्होंने बताया कि करीब 8 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिनका इलाज अलवर अस्पताल में जारी है.

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