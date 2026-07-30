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Fierce Road Accident : बेकाबू कार ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा, मौके पर मौत

जयपुर में सड़क हादसे का खौफनाक मंजर. तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत.

Fierce Road Accident
बेकाबू कार ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 4:30 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. जयपुर के मानसरोवर में पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के वंदे मातरम रोड पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में स्कूटी सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान विकल्प उर्फ राजा मीणा के रूप में हुई है. हादसे के बाद कार चालक मौके पर ही वाहन को छोड़कर फरार हो गया. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के टायर भी फट गए. पूरी घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

पत्रकार कॉलोनी थाने के हेड कांस्टेबल रामनिवास के मुताबिक पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र में वंदे मातरम रोड पर बुधवार दोपहर के समय बारिश के दौरान एक कार ने स्कूटी सवारी युवक को टक्कर मार दी. दुर्घटना में विकल्प उर्फ राजा मीणा नाम के युवक की मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि स्कूटी सवार युवक डिवाइडर की तरफ चल रहा था.

जयपुर में सड़क हादसे का खौफनाक मंजर... (Source : Jaipur Police)

इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी. बारिश के बीच तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और स्कूटी सवार को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के टायर फट गए और कार क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया.

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सूचना मिलते ही पत्रकार कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पर गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है. वहीं, कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है. कार नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है. गुरुवार को मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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