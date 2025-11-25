ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर जिंदा जला

चूरू: सरदारशहर-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मंगलवार देर शाम में गांव हरियासर के पास दर्दनाक हादसा हो गया. चलती कार में अचानक आग लगने से कार चालक जिंदा जल गया. थाना अधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि थाने में सूचना मिली कि थाना इलाके से गुजर रहे मेगा हाईवे पर हरियासर गांव के पास एक कार में आग लग गई है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने बताया कि कार में आग लगने के बाद ड्राइवर बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई. ड्राइवर की पहचान सरदारशहर निवासी 35 वर्षीय लालचंद सोनी के रूप में हुई है. लालचंद कार से पल्लू की ओर जा रहा था. इस दौरान कार में अचानक आग लग गई. लालचंद सोने-चांदी की जड़ाई का काम करता था, जिसकी तीन बेटियां हैं. लालचंद दिल्ली से पुरानी कार लाकर बेचने का भी काम करता था. थाना अधिकारी ने बताया कि शव को सरदारशहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.