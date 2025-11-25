ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : चलती कार बनी आग का गोला, ड्राइवर जिंदा जला

चूरू में 7 दिन में दूसरा हादसा. मेगा हाईवे पर कार में जिंदा जला चालक. 21 नवंबर को रतनगढ़ में भी हुआ था ऐसा हादसा.

Churu Road Accident
सरदारशहर में बड़ा हादसा, कार चालक जिंदा जला (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 10:49 PM IST

1 Min Read
चूरू: सरदारशहर-हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर मंगलवार देर शाम में गांव हरियासर के पास दर्दनाक हादसा हो गया. चलती कार में अचानक आग लगने से कार चालक जिंदा जल गया. थाना अधिकारी मदनलाल विश्नोई ने बताया कि थाने में सूचना मिली कि थाना इलाके से गुजर रहे मेगा हाईवे पर हरियासर गांव के पास एक कार में आग लग गई है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस ने बताया कि कार में आग लगने के बाद ड्राइवर बाहर नहीं निकल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई. ड्राइवर की पहचान सरदारशहर निवासी 35 वर्षीय लालचंद सोनी के रूप में हुई है. लालचंद कार से पल्लू की ओर जा रहा था. इस दौरान कार में अचानक आग लग गई. लालचंद सोने-चांदी की जड़ाई का काम करता था, जिसकी तीन बेटियां हैं. लालचंद दिल्ली से पुरानी कार लाकर बेचने का भी काम करता था. थाना अधिकारी ने बताया कि शव को सरदारशहर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं : बड़ा हादसा : सर्विस लेन पर खड़ी वैन में लगी भीषण आग, चालक जिंदा जला

एक सप्ताह में दूसरा बड़ा हादसा : एक सप्ताह में यह दूसरा बड़ा हादसा हुआ है. इससे पहले रतनगढ़ में एनएच-11 पर हुए हादसे में भी कार के साथ चालक जिंदा जल गया था और मंगलवार को भी वैसा ही हादसा नजर आया. जहां कार के साथ चालक जिंदा जल गया.

