एक ही झटके में पूरा परिवार खत्म, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती और बच्चे को कुचला

बूंदी : तालेड़ा थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनके एक साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. बूंदी-कोटा फोरलेन पर बाइपास स्थित तीनधारा महादेव कट के पास तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार एक दंपती और मासूम बच्चे को कुचल दिया. इस भीषण दुर्घटना में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही तालेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया और शवों को सड़क से हटवाया.

थाना प्रभारी अरविंद भरद्वाज ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ में सामने आया है कि ट्रक अत्यधिक तेज रफ्तार में था और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है. चालक की तलाश की जा रही है. मृतकों के शवों को तालेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतकों की पहचान सांवलपुरा निवासी सुंदर सिंह पुत्र दरबासा सिंह, उनकी पत्नी राजकौर और एक वर्षीय पुत्र अमृत उर्फ अमनदीप सिंह के रूप में हुई है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. उनके पहुंचने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.