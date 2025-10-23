ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसा : सवारियों से भरा टेंपो खाई में गिरा, दंपती और दो बच्चों की मौत

टेंपो में सवार सभी लोग शहर के सैंदडा रोड मोती नगर निवासी हैं. यह सभी सदस्य टेंपों में सवार होकर चौरसिया खीमपुरा गांव भाई-दूज का त्योहार मनाने जा रहे थे. इस दौरान हादसे में काल का ग्रास बन गए. हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया. चालक और ट्रेलर के बारे में पड़ताल की जा रही है.

अजमेर/ब्यावर: राजस्थान के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के पाखरियावास चौराहे पर गुरुवार शाम को तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर से बचने के चक्कर में सवारियों से भरा एक टेंपो खाई में जा गिरा. टेंपो में सवार दंपती समेत चार बच्चे घायल हो गए. सभी घायलों को राहगिरों की मदद से उपचार के लिए ब्यावर में राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया. जहां पर दंपती और दो बच्चों को चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है. जबकि हादसे में घायल दो बच्चियों का इलाज जारी है.

यूं हुआ हादसा : पुलिस के अनुसार हादसे में सैंदडा रोड मोतीनगर निवासी 34 वर्षीय राजू काठात गुरुवार को 30 वर्षीय पत्नी पूनम काठात, 4 वर्षीय बेटा लक्की, ढाई वर्षीय बेटा रियाज, सात वर्षीय बेटी हीना और 5 वर्षीय बेटी अलीशा के साथ टेंपों में सवार होकर चौरसिया खीमपुरा में भाई दूज का त्योहार मनाने जा रहे थे. टेंपों खुद राजू काठात चला रहा था. इस दौरान पाखरियावास चौराहे पर सामने से आ रहे एक ट्रेलर चालक ने टेंपों को टक्कर मार दी. भीषण टक्कर से टेंपों अनियंत्रित होकर पास ही में एक खाई में गिर गया. खाई में गिरने से टैंपों में सवार सभी लोग दब गए. हादसे के बाद राहगिरों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया.

इनकी हुई हादसे में मौत : हादसे में राजू काठात, पूनम काठात, उनके चार वर्षीय बेटे लक्की और करीब ढाई वर्षीय बेटे रियाज की उपचार के दौरान मौत हो गई. जबकि सात वर्षीय बेटी हीना और 5 वर्षीय बेटी अलीशा का अस्पताल में उपचार जारी है. अस्पताल प्रशासन ने चारों मृतकों के शवों को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है. हादसे की जानकारी के बाद डिप्टी राजेश कसाना, सिटी थाने से एसआई रोडूराम तथा सदर थाने से प्रकाशराम ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया. साथ ही अस्पताल पहुंच कर हादसे की जानकारी ली.

इनका कहना है : सीओ राजेश कसाना ने बताया कि मसूदा रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें एक परिवार के चार लोगों की मौत हुई है. जिसमें दंपती और उनके दो बच्चे शामिल हैं. जबकि दो बच्चों का इलाज राजकीय अमृतकौर अस्पताल में जारी है. अस्पताल में भर्ती दोनों बच्चियों की हालात ठीक है. उनका उपचार जारी है. मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है.