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रफ्तार का कहर : मजदूरी पर जा रहे परिवार के लोगों को बस ने रौंदा, बच्ची की मौत और चार की हालत गंभीर

राजधानी के आमेर इलाके में बेकाबू बस का कहर. बाइक सवार लोगों को रौंदा. बच्ची का शव सड़क पर बिखरा. जानिए पूरा मामला...

Bus Bike Accident in Jaipur
टक्कर मारने वाली बस और हादसे में क्षतिग्रस्त बाइक (Source : Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: आमेर इलाके में मजदूरी पर जा रहे परिवार को तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में एक वर्षीय मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. बच्ची का शव सड़क पर बुरी तरह बिखर गया. वहीं, परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. भयावह दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. परिवार के लोग चंदवाजी से कूकस की तरफ बाइक पर मजदूरी के लिए जा रहे थे. इस दौरान एक निजी बस ने टक्कर मार दी, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया.

चंदवाजी थाने के अंतर्गत अचरोल पुलिस चौकी के सहायक उपनिरीक्षक संतोष कुमार के मुताबिक चंदवाजी निवासी शेर सिंह अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह मजदूरी के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर कूकस की तरफ जा रहा था. रास्ते में तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि परिवार के लोग उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे.

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मोटरसाइकिल बस के नीचे घुस गई. हादसे में करीब 10-11 महीने की मासूम बच्ची सकीना की दर्दनाक मौत हो गई. प्राइवेट बस में अस्पताल का स्टाफ बैठा हुआ था. बस हॉस्पिटल स्टाफ को लेकर जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तार होने की वजह से हादसा हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. मासूम बच्ची का शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप उठी. शव को अस्पताल की मोर्चेरी में रखवाया गया. बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है. बस को जब्त कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

दुर्घटना में चंदवाजी निवासी शेर सिंह, संतरा देवी, 8 वर्षीय बालिका सपना और आंधी निवासी इंदिरा देवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं, शेर सिंह की पुत्री सकीना की मौत हो गई. मृतक बालिका का शव मोर्चरी में रखवाया गया है. वहीं, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना दर्दनाक हुआ था कि मासूम बच्ची का शरीर बुरी तरह सड़क पर बिखर गया. सड़क पर लोगों की काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई. यातायात भी बाधित हो गया. पुलिस ने लोगों की सहायता से मृतक बच्ची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचवाया. परिवार रोजाना मजदूरी के लिए जाता था. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. रोजाना मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सुबह काम की तलाश के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में हादसा हो गया.

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