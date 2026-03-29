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करनाल हाईवे पर भीषण हादसा, कार ने ट्रक को मारी टक्कर, पीछे से आ रही कार भी टकराई

करनाल हाईवे पर भीषण टक्कर ( Etv Bharat )

करनाल: राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के बलड़ी बाईपास के पास उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. एक ट्रक और दो कारों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और 5 से 6 लोग घायल हो गए. हादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे की वजह बनी एक छोटी सी चूक: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सामने चल रही कार को चालक ने सर्विस लेन में डालने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से खड़े ट्रक से सीधी टक्कर हो गई. तेज गति के कारण टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह टूट गई और अंदर बैठे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. तभी पीछे से आ रही दूसरी कार भी टकरा गई. इसके चलते दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई. दो कारें और ट्रक भिड़े, कई लोग घायल (Etv Bharat)