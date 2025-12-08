ETV Bharat / state

नूंह के फुसेता अमीनाबाद में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, कई घायल, घटना का वीडियो वायरल

नूंह : हरियाणा के नूंह के पुन्हाना थाना क्षेत्र के गांव फुसेता अमीनाबाद में सोमवार देर शाम उस समय हंगामा हो गया जब पुन्हाना सीआईए टीम एक वांछित आरोपी को पकड़ने पहुंची थी. आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए.

पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प : जानकारी के अनुसार, आरोपी रियाज पुत्र रफीक अहमद, निवासी फुसेता अमीनाबाद के खिलाफ किसी पुराने मामले में पुलिस सूचना के आधार पर दबिश देने पहुंची थी. पुलिस ने रियाज को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की. देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई. झड़प में पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं, जबकि ग्रामीण पक्ष से आजाद पुत्र सेजमल और इस्लाम पुत्र सेजमल के घायल होने की खबर है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण पुलिस पर पथराव करते नज़र आ रहे हैं.

नूंह के फुसेता अमीनाबाद में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प (Etv Bharat)

पुलिस पर पिटाई का आरोप : अमीनाबाद गांव के असलम ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि "वे खेतों में पानी दे रहे थे, तभी पुलिस की रेड पड़ी और दो युवक भागते हुए नज़र आए. तभी पुलिसकर्मी ने एक युवक को पकड़ लिया. हमारे साथ जो युवक खड़ा था, उसे भी पुलिस ने पकड़ लिया. हम लोगों ने हाथ जोड़े लेकिन पुलिसकर्मी मानने को तैयार नहीं थे. हमारा एक भाई भी पुलिस में है. आप चाहो तो रिकॉर्ड चेक कर लो. लेकिन पुलिसकर्मी कुछ सुनने के तैयार नहीं थे. उन्होंने हमें खूब मारा. पिटाई से मुझे काफी चोटें आई हैं और मैं बेहोश तक हो गया था. हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है". वहीं गांव के हनीफ और शहजाद ने भी पूरे मामले में इंसाफ की मांग की है और कहा कि "उनके साथी को पुलिसकर्मी पकड़ रहे थे जिसको उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की".