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कोटपूतली में फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लात–घूंसे

दो पक्षों में जमकर चले लात–घूंसे ( ETV Bharat Kotputli Behror )

कोटपूतली-बहरोड़ : जिले के बानसूर क्षेत्र में मतदान के दौरान फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाने लगे. अचानक हुई मारपीट से पोलिंग बूथ के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के बाद मतदान केंद्र के आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.