कोटपूतली में फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लात–घूंसे
कहासुनी से शुरू हुए विवाद के दौरान लोग एक–दूसरे पर लात–घूंसे चलाने लगे.
Published : October 30, 2026 at 3:42 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़ : जिले के बानसूर क्षेत्र में मतदान के दौरान फर्जी मतदान को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया. दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लात-घूंसे चलाने लगे. अचानक हुई मारपीट से पोलिंग बूथ के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना के बाद मतदान केंद्र के आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई.
कोटपूतली-बहरोड़ एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि बानसूर क्षेत्र के हरसौरा थाना अंतर्गत माजरा अहीर गांव में मतदान के दौरान फर्जी मतदान को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए. दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दोनों तरफ से लोग एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे. मौके पर अलग से जाप्ता भेजा गया. ताकि पोलिंग बूथ पर दोबारा से तनाव स्थिति पैदा ना हो.
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माजरा अहीर गांव में घटना के दौरान मतदान केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों के लोगों को अलग किया और बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. मामला बढ़ता देख पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस जाप्ता बुलाया, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई. मारपीट की घटना के बाद पोलिंग बूथ के बाहर कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा. पुलिसकर्मियों ने मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश दी और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. घटना के चलते मतदान केंद्र के आसपास हड़कंप मच गया. पुलिस की ओर से मौके पर स्थिति संभालने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास किए गए.
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कोटपूतली-बहरोड़ में चार पंचायत समितियों कोटपूतली, बानसूर, नारायणपुर और पावटा की 130 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है. सुबह से ही लोगों ने मतदान में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. दोपहर एक बजे तक कोटपूतली पंचायत समितति में सर्वाधिक 50.88 फीसदी मतदान हुआ. वहीं पावटा पंचायत समिति में 46.59 प्रतिशत वोटिंग दर्ज हुई. बानसूर पंचायत समिति में 45.42 फीसदी और नारायणपुर में 35.72 फीसदी मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया.
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