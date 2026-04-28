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बड़ा हादसा : रेड सिग्नल पर खड़े थे लोग, अचानक आफत बनकर गिरा पेड़, 10 घायल और 2 की हालत गंभीर

प्रत्यक्षदर्शी सुरेश बैरवा ने बताया कि घटना शाम करीब साढ़े 6 से 7 बजे के बीच की है. सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास स्थित प्लाजा के सामने ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने के कारण बड़ी संख्या में दोपहिया और चारपहिया वाहन खड़े थे. इसी दौरान अचानक तेज हवा चली और सड़क किनारे खड़ा एक भारी-भरकम पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे वाहनों और लोगों पर गिर गया.

बूंदी: शहर के सबसे व्यस्त मार्ग कोटा-बूंदी रोड पर मंगलवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट के कारण खड़े वाहन चालकों पर अचानक तेज हवा के साथ एक विशालकाय पेड़ उखड़कर गिर पड़ा. कुछ ही सेकंड में सामान्य स्थिति चीख-पुकार और भगदड़ में बदल गई. इस दर्दनाक हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है.

पेड़ गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. कई लोग पेड़ और वाहनों के नीचे दब गए. हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया और पेड़ के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की. आसपास के लोगों ने मिलकर घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने बहाल करवाया.

अस्पताल में घायलों के पर्चा बयान लेते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat Bundi)

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कोतवाली थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि हादसे में 35 वर्षीय मोनू पुत्र कैलाश शर्मा, 19 वर्षीय अर्जुन गुर्जर, 34 वर्षीय मूलचंद माली, जगदीश प्रसाद, 65 वर्षीय रामदेव, 28 वर्षीय हरीश और 40 वर्षीय कपिल पंजाबी सहित कुल 10 लोग घायल हुए हैं. इनमें से तीन को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि सात घायलों का इलाज जारी है. उन्होंने बताया कि घायलों में मोनू और जगदीश प्रसाद की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. अन्य घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

अस्पताल में मौजूद पुलिस की टीम (ETV Bharat Bundi)

हादसे में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. कुछ बाइक और स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कारों को भी आंशिक नुकसान हुआ है. घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति और भी अव्यवस्थित हो गई. इस हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक पेड़ों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.