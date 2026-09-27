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मुजफ्फरपुर में तटबंध टूटा, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न, बांध काटने का अंदेशा

मुजफ्फरपुर में तटबंध टूटा ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में रविवार तड़के तिरहुत बैतरणी नहर का तटबंध टूटने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रक्सा बाजार के पास करीब 40 फीट हिस्से में तटबंध टूटने के बाद नहर का पानी तेज रफ्तार से आसपास के खेतों और चबड़ की ओर फैलने लगा है.