मुजफ्फरपुर में तटबंध टूटा, सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न, बांध काटने का अंदेशा
मुजफ्फरपुर में तिरहुत बैतरणी नहर का 40 फीट तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए. रिपोर्ट- विवेक कुमार.
Published : September 27, 2026 at 12:25 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड में रविवार तड़के तिरहुत बैतरणी नहर का तटबंध टूटने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. रक्सा बाजार के पास करीब 40 फीट हिस्से में तटबंध टूटने के बाद नहर का पानी तेज रफ्तार से आसपास के खेतों और चबड़ की ओर फैलने लगा है.
सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न
ग्रामीणों के अनुसार, पानी फैलने से सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं. हालांकि, शुरुआती जानकारी के मुताबिक फसलों को अभी तक बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है. तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. तेज बहाव के कारण आसपास के रास्तों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों के आवागमन में परेशानी होने लगी.
तटबंध को काटने का आरोप
ग्रामीणों का कहना है कि पानी लगातार चबड़ की तरफ फैल रहा है. वहीं, आसपास के घरों तक भी पानी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी शिव चंद्र ने दावा किया कि तटबंध प्राकृतिक रूप से नहीं टूटा है, बल्कि उसे काटे जाने जैसा दिखाई दे रहा है.
"तटबंध प्राकृतिक रूप से नहीं टूटा है बल्कि इसे काटे जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं. तटबंध टूटने के बाद पानी तेज रफ्तार से रक्सा इलाके के चबड़ की ओर जा रहा है."-ग्रामीण
पहले भी कई बार काटा गया तटबंध
स्थानीय निवासी चंदन कुमार ओझा ने भी तटबंध के टूटने के बजाय काटने की आशंका जताई. उन्होंने कहा कि पानी के बहाव से खेती और आसपास के घरों को नुकसान की आशंका बनी हुई है. ग्रामीणों के मुताबिक, इसी इलाके में पिछले एक साल के भीतर करीब तीन बार तटबंध से जुड़ी ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है.
"रक्सा दक्षिणी की तरफ करीब 100 मीटर दूर भी तटबंध प्रभावित हुआ है. सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया."- चंदन कुमार ओझा, स्थानीय निवासी
पानी का बहाव फिलहाल अधिक नहीं
पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी ने बताया कि तटबंध टूटने की सूचना देर रात मिली थी. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत से जुड़ा काम शुरू कर चुकी है. उन्होंने बताया कि पानी का बहाव फिलहाल अधिक नहीं है और अभी तक बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
"स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर आशंका है कि किसी असामाजिक तत्व ने तटबंध के साथ छेड़छाड़ या उसे काटने की कोशिश की, जिसके कारण यह स्थिति बनी. पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन की टीम कर रही है. पानी का बहाव कम होने के बाद तटबंध की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा."-स्नेहा कुमारी, पश्चिमी अनुमंडल पदाधिकारी
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