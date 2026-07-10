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खदानों के पानी से होगी अब खेतों की सिंचाई, निंबाहेड़ा उपखंड में सूक्ष्म सिंचाई के लिए चार करोड़ का प्रस्ताव तैयार

खदानों में भरा पानी ( ETV Bharat Chittorgarh )