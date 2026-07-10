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खदानों के पानी से होगी अब खेतों की सिंचाई, निंबाहेड़ा उपखंड में सूक्ष्म सिंचाई के लिए चार करोड़ का प्रस्ताव तैयार

जलसंसाधन विभाग ने खदानों के पानी से सिंचाई के लिए कार्यादेश दे दिए हैं. जून 2027 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है.

irrigatation using water from mines
खदानों में भरा पानी (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 5:21 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में व्यापक खन क्षेत्र हैं. इनमें कई खदानें बंद पड़ी हुई हैं. इन बंद पड़ी खदानों के सदुपयोग के लिए जल संसाधन विभाग प्रयास कर रहा है. चार करोड़ की राशि से सूक्ष्म सिंचाई का प्रस्ताव तैयार किया गया है. ऐसे में आगामी दिनों में माइंस में भरे पानी से खेतों में फसलों की सिंचाई की जाएगी. इससे माइंस का पानी अन्न उत्पादन करेगा और बंद पड़ी खदानों का सदुपयोग हो पाएगा.

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राधेश्याम जाट ने बताया कि जिले के निंबाहेड़ा उपखंड की बंद पड़ी खदानों में जमा पानी अब किसानों के खेत सींचेगा. जल संसाधन विभाग इस नवाचार पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च करेगा. परियोजना के तहत खदानों से पानी सोलर पंप और पाइप लाइन के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाएगा. इससे करीब 250 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई हो सकेगी. विभाग के अनुसार संभवतः प्रदेश का यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बंद माइंस के पानी का उपयोग सिंचाई में होगा. उन्होंने बताया कि निंबाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी के निर्देश पर विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार कर आगे भेजा है.

जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता राधेश्याम जाट (ETV Bharat Chittorgarh)

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पहले चरण में 70 हेक्टेयर जमीन की होगी सिंचाई: उन्होंने बताया कि बंद पड़ी खदानों के पानी से सिंचाई के लिए काम दो चरणों में होगा. पहले चरण में बड़ोली माधोसिंह ग्राम पंचायत के एमसीएफटी के पानी से बड़ोली माधोसिंह और भट्ट कोटड़ी की 70 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. इस पर 1.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे.वहीं दूसरे चरण में टाटरमाला, लक्ष्मीपुरा, सालरमाला, बिनोता, खोड़ीप, मिन्नाना और मंडलाचरण की खदानों में भरे पानी से पांच गांवों की 180 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी.

बंद पड़ी खदानों का होगा उपयोग: जिले में निंबाहेड़ा क्षेत्र में स्टोन की खदानें प्रसिद्ध हैं और वर्षों से चल रही हैं. खदानों में बरसात का पानी भरने से खनन कार्य प्रभावित हो जाता था. विभाग ने इस पानी का उपयोग सिंचाई में करने के लिए टेंडर जारी कर कार्यादेश दे दिए हैं. जून 2027 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. रबी सीजन से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा.

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