फील्ड स्टाफ ने सीखे टाइगर काउंटिंग के गुर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल

राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु हुआ था. तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड समेत वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के अलावा बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया.

ऑल इंडिया टाइगर ऐस्टीमेशन (AITE) 2026 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी चल रही है. खास बात यह है कि इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी देश के अलग-अलग राज्यों में पूरा किया जा रहा है. इसी के अंतर्गत उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के फील्ड स्टाफ को राजाजी टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षण दिया गया है.

देहरादून : उत्तर भारत के कई राज्यों में टाइगर रिजर्व के बाघों की गिनती का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है. इस दौरान उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों के फील्ड स्टाफ ने राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के गूर सीखे. इस तरह अखिल भारतीय बाघ गणना से पहले प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को पूरा कर लिया गया.

अखिल भारतीय बाघ गणना का महत्व केवल बाघों की वास्तविक संख्या जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सर्वेक्षण भारत के वन्यजीव संरक्षण ढांचे की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया माना जाता है. बाघों की सापेक्ष प्रचुरता, उनके घनत्व, जनसंख्या में समय के साथ होने वाले बदलाव, आवास की गुणवत्ता और शिकार आधार की उपलब्धता जैसे कई अहम मानकों का आकलन इसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है. यही कारण है कि हर चार वर्ष में होने वाला यह सर्वेक्षण नीति-निर्माताओं, संरक्षण योजनाकारों और वन विभाग के प्रबंधन प्रकोष्ठों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होता है.

राजाजी टाइगर रिजर्व में 18 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु हुआ था. (ETV Bharat)

बाघ केवल एक शिकारी प्रजाति नहीं, बल्कि वन पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष शिकारी है. इसकी स्थिर और स्वस्थ उपस्थिति किसी भी जंगल के समग्र स्वास्थ्य, जैव विविधता और खाद्य-श्रंखला की मजबूती का प्रमुख संकेतक मानी जाती है. इसी वजह से AITE 2026 जैसे वैज्ञानिक अभ्यास देश के वनों की दीर्घकालिक सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं.

इसी क्रम में आयोजित तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उत्तर भारत के टाइगर रिज़र्वों और वन प्रभागों की तैयारियों को नई दिशा दी है. इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को बाघ मॉनिटरिंग की नवीनतम तकनीकों, कैमरा ट्रैपिंग विधियों, पगमार्क विश्लेषण, फील्ड डेटा कलेक्शन, GIS–आधारित व्याख्या, आवास स्वास्थ्य मूल्यांकन और शिकार प्रजातियों के आंकलन जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. प्रशिक्षण का उद्देश्य फील्ड स्टाफ की तकनीकी दक्षता बढ़ाकर AITE 2026 को अधिक सटीक, वैज्ञानिक और मानक आधारित बनाना है।खास बात यह है कि फील्ड का सारा डाटा MSTRIPES इकोलॉजिकल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करके इकट्ठा किया जाएगा. राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक कोको रोसे ने इसकी जानकारी दी.

