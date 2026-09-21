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चंडीगढ़ के शैफेक्स इंडिया 2026 में छाई फाइबर वाली शुगर-फ्री आइसक्रीम, मिठास के साथ सेहत का भी दावा, स्टॉल पर उमड़ी भीड़

पीजीआई कर रहा रिसर्च: FIBRE24 के मैनेजर अजय चोपड़ा ने से ईटीवी भारत ने बातचीत की. अजय चोपड़ा ने बताया कि, "FIBRE24 को पीजीआई की ओर से रिसर्च के लिए लिया गया है. इस समय पीजीआई इसे लेकर रिसर्च भी कर रहा है. उत्पाद को लेकर शोध और इसके संभावित इस्तेमाल पर काम किया जा रहा है."

स्टॉल पर उमड़ी लोगों की भीड़: दरअसल, शैफेक्स में खाद्य और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े नए उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इसी बीच FIBRE24 के स्टॉल पर आइसक्रीम को लेकर लोगों में खास रुचि देखने को मिल रही है. कंपनी इसे स्वाद के साथ नए तरह के स्वीटनिंग विकल्प के तौर पर पेश कर रही है.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 परेड ग्राउंड में चल रहे शैफेक्स इंडिया 2026 में FIBRE24 की फाइबर वाली शुगर-फ्री आइसक्रीम लोगों को बेहद पसंद आ रही है. कंपनी के अनुसार इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है. साथ ही फॉर्मूलेशन में फाइबर को खास तौर पर शामिल किया गया है.

चीनी की जगह अलग स्वीटनिंग फॉर्मूला: अजय चोपड़ा ने कहा कि, "सामान्य आइसक्रीम में मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि FIBRE24 में अलग स्वीटनिंग सॉल्यूशन के साथ फाइबर को फॉर्मूलेशन का हिस्सा बनाया गया है. इसे डेयरी, मिठाइयों, बेकरी और कन्फेक्शनरी जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले विकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है."

"हमारा मकसद ऐसा उत्पाद तैयार करना है, जिसमें मीठा खाने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक चीनी पर निर्भरता कम की जा सके. फाइबर को शामिल करने से उत्पाद केवल मिठास देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भोजन में फाइबर जोड़ने की दिशा में भी काम करता है."-अजय चोपड़ा, FIBRE24 के मैनेजर

शुगर-फ्री का मतलब जीरो कैलोरी नहीं: FIBRE24 के मैनेजर ने बताया कि, "विशेषज्ञ दृष्टि से ‘शुगर-फ्री’ का मतलब यह नहीं है कि उत्पाद में कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होंगे. इसकी वास्तविक पोषण प्रोफाइल इस्तेमाल किए गए सभी ingredients और nutrition label पर निर्भर करती है. इसलिए इसे सामान्य आइसक्रीम की तुलना में अपने आप कम कैलोरी वाला मानना सही नहीं होगा."

हेल्थ-कॉन्शियस ग्राहकों पर फोकस: FIBRE24 को ऐसे समय में पेश किया गया है, जब उपभोक्ता स्वाद के साथ खाद्य सामग्री और पोषण को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं. कंपनी कम या बिना अतिरिक्त चीनी वाले विकल्पों के साथ फाइबर युक्त फूड प्रोडक्ट्स की दिशा में काम करने की बात कह रही है.

आइसक्रीम से आगे बढ़कर फूड सेगमेंट में इस्तेमाल: शैफेक्स में FIBRE24 को केवल आइसक्रीम के रूप में नहीं, बल्कि स्वीटनिंग सॉल्यूशन के व्यापक विकल्प के तौर पर प्रदर्शित किया गया है. कंपनी के अनुसार इसका इस्तेमाल डेयरी, स्वीट्स, बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों में भी किया जा सकता है.

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