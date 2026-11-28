प्रेमी की मौत का सदमा नहीं सह पाई प्रेमिका, युवक की मौत के बाद मंगेतर ने भी उठाया खौफनाक कदम
छतरपुर के नोगाव थाना इलाके की घटना. 2 महीने बाद होनी थी शादी, उससे पहले प्रेमी-प्रेमिका की मौत से दो परिवारों में मातम. रिपोर्ट-मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 9:06 PM IST
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सड़क हादसे में घायल प्रेमी की इलाज के मौत के बाद सदमे में आकर मंगेतर ने भी अपनी जान दे दी. दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तैयारियां चल रही थीं. दोनों 2-3 महीने बाद विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सड़क हादसे में प्रेमी की मौत की खबर सुनकर मंगेतर ने भी सदमे में अपनी जान दे दी. अब परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करने की मांग की है.
छतरपुर जिले के नौगांव-ददरी-बिलहरी मार्ग पर हुआ था एक्सीडेंट
घटना छतरपुर जिले के नोगाव थाना इलाके की है. यूपी के अजहर थाना के इन्द्रहटा के रहने वाले प्रदीप अनुरागी(22) शुक्रवार शाम को नोगाव आ रहे थे. उसी दौरान नौगांव-ददरी-बिलहरी मार्ग पर एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना में उनके सिर में गहरी चोट आई थी. सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव लेकर गए. जहां चिकित्सकों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल छतरपुर रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रदीप ने दम तोड़ दिया.
मृतक के परिजन दीपचन्द अनुरागी ने बताया, प्रदीप अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. संबंधित ट्रैक्टर बिलहरी निवासी मदनपाल का है और रेत परिवहन के कार्य में लगा हुआ था. परिजनों ने पुलिस प्रशासन से ट्रैक्टर को तत्काल जब्त करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार चालक व मालिक के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की है.
सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर संचालित करती थी लड़की
प्रदीप की मौत की खबर जैसे ही उनकी मंगेतर खुशबू(23) तक पहुंची तो गहरे सदमे में आकर उसने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतका के भाई नितिन अनुरागी ने बताया कि वह स्वयं का सिलाई सेंटर और ब्यूटी पार्लर संचालित कर आत्मनिर्भर जीवन जी रही थी. घटना की रात परिवार में भतीजे का जन्मदिन होने के कारण सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसने खाना खाया और खुशियां मनाई. जिसके बाद रात करीब 12 बजे सभी परिजन एक ही कमरे में सो गए. आशंका है कि रात 2 से 3 बजे के बीच युवती ने फांसी लगा ली, जिसका पता सुबह 5 बजे परिजनों के जागने पर चला.
मामले की सूचना पर डायल-112 मौके पर पहुंची. गढ़ीमलहरा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरी परीक्षण उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. वहीं प्रदीप की मौत के मामले में नोगाव थाना में पदस्थ प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया मामले की कोई सूचना नहीं आई है. युवक की मौत इलाज के दौरान हॉस्पिटल में हुई है, जैसे ही शिकायत आती है आगे की कार्यवाही की जाएगी.