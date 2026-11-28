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प्रेमी की मौत का सदमा नहीं सह पाई प्रेमिका, युवक की मौत के बाद मंगेतर ने भी उठाया खौफनाक कदम

प्रेमी की मौत के बाद मंगेतर ने भी दे दी जान ( ETV Bharat )

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. सड़क हादसे में घायल प्रेमी की इलाज के मौत के बाद सदमे में आकर मंगेतर ने भी अपनी जान दे दी. दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तैयारियां चल रही थीं. दोनों 2-3 महीने बाद विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सड़क हादसे में प्रेमी की मौत की खबर सुनकर मंगेतर ने भी सदमे में अपनी जान दे दी. अब परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करने की मांग की है.

छतरपुर जिले के नौगांव-ददरी-बिलहरी मार्ग पर हुआ था एक्सीडेंट