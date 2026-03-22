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रुड़की में होटल में अपने प्रेमी के साथ मिली युवती, मंगतेर ने करवा दिया निकाह

मंगेतर ने पुलिस को साथ लेकर होटल में मारा छापा: सूचना मिलते ही तत्काल युवती का मंगेतर और उसके परिजन मौके पर पहुंच गए. इसके बाद उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंच गई और पुलिस को साथ लेकर उन्होंने होटल के कमरे में छापा मार दिया.

ग्रामीणों ने युवती को प्रेमी के साथ जाते देखा: जानकारी के मुताबिक, 22 मार्च को रविवार को दिन के समय रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में एक युवती और उसके प्रेमी को गांव ही के कुछ लोगों ने जाते हुए देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी उसके मंगेतर को दे दी.

मामले की सूचना पर दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंच गए और उनमें तीखी नोकझोंक हो गई. जिसके बाद बीजेपी नेता ने दोनों पक्षों को किसी तरह समझा-बुझाकर शांत किया. फिर प्रेमी जोड़े का नजदीकी मस्जिद में निकाह कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उस समय हंगामा हो गया, जब एक युवक अचानक पुलिस को लेकर होटल में आ धमका. जहां उसने अपनी मंगेतर युवती को उसके प्रेमी के साथ होटल के कमरे से धर दबोचा. जिससे मामला गरमा गया. इसके बाद पुलिस दोनों को अपने साथ गंगनहर कोतवाली ले गई.

अपने प्रेमी के साथ होटल में मिली युवती: छापेमारी के दौरान युवती अपने प्रेमी के साथ कमरे में मौजूद मिली. इसी बीच दोनों पक्षों के लोग भी वहां पर पहुंच गए. जिसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया. मामला गरमाया तो पुलिस प्रेमी जोड़े को हिरासत में लेकर अपने साथ गंगनहर कोतवाली ले गई.

किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकली थी युवती: बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. युवती घर से किसी काम का बहाना बनाकर निकली थी. जैसे ही मामले की जानकारी परिजनों को लगी, वैसे ही दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंच गए.

सड़क पर भी दिखा हंगामा: जहां पर कोतवाली के बाहर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक और विवाद जारी रहा. बीच सड़क पर बढ़ते हंगामे को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा. वहीं, मामला बढ़ता देख सरकड़ी गांव निवासी बीजेपी नेता दानिश गौड़ ने मध्यस्थता की.

पुलिस ने संभाला मोर्चा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

परिजनों की सहमति के बाद प्रेमी जोड़े का हुआ निकाह: इसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर समझौते के लिए राजी किया. परिजनों की सहमति के बाद प्रेमी युगल को स्थानीय मस्जिद ले जाया गया. जहां आपसी रजामंदी से उनका निकाह संपन्न कराया गया.

निकाह के मामला हुआ शांत: वहीं, निकाह के बाद दोनों पक्षों के बीच उपजा तनाव पूरी तरह समाप्त हो गया और मामला शांत हुआ. इसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली. वहीं, इस घटना की चर्चा पूरे रुड़की शहर में हो रही है. साथ ही कई तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. वहीं, एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मामले की जानकारी ली जा रही है.

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