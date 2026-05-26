ETV Bharat / state

मंगेतर के साथ गई युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, 5 साल पहले हुई थी सगाई

युवक ने युवती को मिलने की बात कह कर बुलाया था. परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

Young Woman Murder
पुलिस थाना गेगल (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: जिले के गेगल थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया. युवती को बेहोशी की हालत में एक कार से राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने मंगेतर पर युवती की गला घोंटकर हत्या का आरोप लगाया है. मंगेतर की भी तबीयत खराब बताई गई थी.उसे अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

गेगल थाना प्रभारी नरपत सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान नोलखा निवासी के रूप में हुई है. युवती को उसके मंगेतर प्रकाश निवासी साली की ढाणी बुबानी के साथ एक कार में राजकीय अस्पताल लाया गया था. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. परिजनों ने बताया कि युवती और प्रकाश की सगाई करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी. घटना के दौरान प्रकाश की भी तबीयत खराब हो गई. उसे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जो पुलिस निगरानी में है. परिजन अस्पताल पहुंचे और प्रकाश पर हत्या समेत अन्य गंभीर आरोप लगाए.

पढ़ें: पति ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, आत्महत्या का ढोंग रचने के लिए फांसी से लटका कर किया ससुर को फोन

मामले की गंभीरता को देखते हुए वृत्ताधिकारी रामचंद्र तथा गेगल थाना प्रभारी नरपत सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने प्रकाश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया. टीम ने कार की बारीकी से जांच की और साक्ष्य जुटाए. जांच के दौरान कार से बीयर की बोतलें, मृतका की चुन्नी और चप्पलें बरामद हुई हैं.

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा मौत का राज: पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. प्रथम दृष्टया गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. गेगल थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्टता आएगी.

TAGGED:

FIANCE MURDERS YOUNG WOMAN
MURDER IN AJMER
FIANCE DETAINED
BODY FOUND IN CAR
YOUNG WOMAN MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.