लखनऊ में दहेज को लेकर युवती को पीटा; सगाई की खरीदारी करने मंगेतर के साथ गई थी बाजार, FIR दर्ज

लखनऊ : राजधानी के मदेयगंज इलाके में शुक्रवार को शादी की खरीदारी को लेकर युवक पर युवती से मारपीट का मामला सामने आया है. युवती ने दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मदेयगंज इंस्पेक्टर अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक, पीड़िता की तहरीर पर आरोपी आयुष और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.
पीड़िता के अनुसार, जनवरी में ही दोनों की रिंग सेरेमनी होनी थी, जिसकी तैयारी चल रही थी. युवती 16 जनवरी की शाम युवक और उसके परिजनों के साथ अमीनाबाद खरीदारी करने गई थी. आरोप है कि बाजार में ही युवक और उसके परिजनों ने अचानक हीरे की अंगूठी, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महंगे कपड़े और भारी नकद की मांग शुरू कर दी.
आरोप है कि युवती ने जब असमर्थता जताई, तो युवक और उसके घरवाले भड़क गए. युवती का आरोप है कि इस दौरान उसके माता-पिता को गालियां दीं. युवती ने बाजार से लौटते समय रात करीब 9:30 बजे आरोपियों पर पीटने का भी आरोप लगाया है. युवती का आरोप है कि नाराज होने पर आरोपी गाड़ी से फेंक कर फरार हो गये. राहगीरों की मदद से किसी तरह युवती घर पहुंची. जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
