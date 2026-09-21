राजस्थान में FFFS ऐप पर रोक, 18 जिलों में बंद, मंजू राजपाल ने जारी किए आदेश
किसानों को इस ऐप के उपयोग में काफी समस्या आ रही थी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था.
Published : September 21, 2026 at 2:51 PM IST
कोटा: खाद बेचने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स' यानी एफएफएफएस को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है. किसानों को इसके संचालन में परेशानी आ रही थी, इसलिए ये निर्णय किया गया. केंद्र सरकार की इस एप्लीकेशन को 27 अगस्त को राजस्थान के 18 जिलों में भी लॉन्च किया गया था.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संयुक्त रूप से उर्वरकों को बेचने के लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स बनाई गई थे. इसको 27 अगस्त को ही राजस्थान के 18 जिलों में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन अब किसानों को आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस ऐप के प्रयोग पर तत्काल रोक लगाई है. यह आदेश राज्य सरकार के कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने जारी किए हैं. इसमें बताया गया कि फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है.
पढ़ें: खाद माफिया पर कृषि विभाग का शिकंजा 1500 बोरी अवैध डीएपी व पोटाश जब्त ,16 लाख से अधिक के उर्वरक जब्त
भारतीय किसान संघ लगातार इसकी मांग कर रहा था. उन्होंने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी. ओम बिरला ने इस एप्लीकेशन पर रोक की बात किसानों से कह दी थी. हालांकि उसके कुछ दिन तक यह एप्लीकेशन चल रही थी. ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद किसान पहले की तरह खाद अपने आधार कार्ड से दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीन के जरिए खरीद सकेंगे.
कोटा में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें मौखिक रूप से टेलीफोनिक आदेश मिल गए थे. छुट्टी होने के चलते आदेश उन तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन एप्लीकेशन का प्रयोग अभी रोक दिया गया है. कोटा ही नहीं पूरे प्रदेश के 18 जिलों में ऐसा किया गया है.
यह भी पढ़ें: खेती पर 'घटिया खेल'! तीन साल में 2220 कृषि आदानों के नमूने जांच में अमानक
भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा कलमंडा का कहना है कि किसानों को कई तरह की समस्या आ रही थी. इनमें मंदिर माफी, बटाईदारों और अन्य संस्थानों की जमीन शामिल है. किसानों को जहां से खाद का अलॉटमेंट हो रहा था, वह काफी दूर हो रहा था. डिमांड से कम सप्लाई मिल रही थी. दुकानदार भी ग्राहक के आने पर उर्वरक नहीं दे पा रहे थे. अटैचमेंट के लिए भी उन्हें संबंधित दुकानदार बाधित कर रहा था. दूसरी तरफ दुकानदारों को भी समस्या आ रही थी कि उनके ग्राहक भी दूसरी जगह जा रहे थे. उनके यहां पर परमानेंट आने वाले ग्राहक जहां पर भी खाद उपलब्ध है, वहां से खरीद रहे थे. सबसे बड़ी समस्या ओटीपी जनरेशन की भी आ रही थी, इसीलिए इस एप्लीकेशन को बंद किया गया है.
मंजू राजपाल ने जारी आदेश में बताया कि इस ऑनलाइन उर्वरक विक्रय एप्लीकेशन के संबंध में किसानों के सकारात्मक सुझाव मिले थे. ऐसे में 1 से 30 सितंबर तक प्रदेश के किसानों की एग्रीस्टेक फार्मर आईडी बनाने और भू राजस्व ग्रामों का रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल रूप में करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी के चलते एफएफएफएस राजस्थान के 18 जिलों में तुरंत प्रभाव से स्थगित की गई है.