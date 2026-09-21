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राजस्थान में FFFS ऐप पर रोक, 18 जिलों में बंद, मंजू राजपाल ने जारी किए आदेश

मोबाइल एफएफएफएस ऐप दिखाता किसान ( ETV Bharat Kota )

कोटा: खाद बेचने के लिए बनाई गई एप्लीकेशन 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स' यानी एफएफएफएस को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है. किसानों को इसके संचालन में परेशानी आ रही थी, इसलिए ये निर्णय किया गया. केंद्र सरकार की इस एप्लीकेशन को 27 अगस्त को राजस्थान के 18 जिलों में भी लॉन्च किया गया था. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय संयुक्त रूप से उर्वरकों को बेचने के लिए एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स बनाई गई थे. इसको 27 अगस्त को ही राजस्थान के 18 जिलों में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन अब किसानों को आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस ऐप के प्रयोग पर तत्काल रोक लगाई है. यह आदेश राज्य सरकार के कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने जारी किए हैं. इसमें बताया गया कि फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल ऐप को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया है. पढ़ें: खाद माफिया पर कृषि विभाग का शिकंजा 1500 बोरी अवैध डीएपी व पोटाश जब्त ,16 लाख से अधिक के उर्वरक जब्त भारतीय किसान संघ लगातार इसकी मांग कर रहा था. उन्होंने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी. ओम बिरला ने इस एप्लीकेशन पर रोक की बात किसानों से कह दी थी. हालांकि उसके कुछ दिन तक यह एप्लीकेशन चल रही थी. ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद किसान पहले की तरह खाद अपने आधार कार्ड से दुकानों पर उपलब्ध पीओएस मशीन के जरिए खरीद सकेंगे.