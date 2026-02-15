ETV Bharat / state

कानपुर में युवाओं के लिए अरोमा सेक्टर में सुनहरा मौका, FFDC सिखाएगा बिजनेस मैनेजमेंट के गुर

एक्सपर्ट्स से सीखेंगे उद्यमिता की बारीकियां: संस्थान का यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरी तरह से 'अरोमा उद्योग के प्रबंधन' पर केंद्रित है. इसमें 25-25 छात्रों के छोटे बैच बनाए गए हैं, ताकि हर प्रतिभागी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके.

कानपुर: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अग्रणी इकाई, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कानपुर ने शहर के युवाओं को भविष्य के उभरते 'अरोमा और परफ्यूमरी' उद्योग से जोड़ने की एक बड़ी योजना तैयार की है. कानपुर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर संस्थान अब युवाओं को इस क्षेत्र की बारीकियों और प्रबंधन से रूबरू कराएगा.

5 दिवसीय मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम: यह 5 दिवसीय 'मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम' किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, सफल बिजनेसमैन और विषय के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है. ये विशेषज्ञ छात्रों को मार्केट की असलियत और सफल बिजनेस मॉडल की जानकारी देंगे. प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को आधिकारिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा.



ग्लोबल मार्केट में भारत की बढ़ती धमक: FFDC कानपुर के सहायक निदेशक व प्रभारी डॉ. भक्ति विजय शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में पूरी दुनिया में नेचुरल ऑयल्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम की मांग बढ़ी है. भारत इस क्षेत्र में 'ग्लोबल हब' बन सकता है. भारत सरकार के उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत यह प्रशिक्षण इसी विजन को साकार करने की एक कड़ी है.

सिर्फ खेती नहीं, एक बड़ा बिजनेस इकोसिस्टम: अक्सर लोग अरोमा क्षेत्र को केवल खेती से जोड़कर देखते हैं, लेकिन डॉ. शुक्ला के अनुसार यह एक बड़ा मैनेजमेंट इकोसिस्टम है. इसमें प्रोसेसिंग प्रसंस्करण), ब्रांडिंग और ग्लोबल मार्केटिंग जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव शामिल हैं. छोटे उद्यमियों अगर बेहतर 'सप्लाई चेन' और 'क्वालिटी कंट्रोल' पर ध्यान दें, तो वह अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सकते हैं.

स्टार्टअप की राह होगी आसान: आज के दौर में जब युवा स्टार्टअप की ओर रुख कर रहे हैं. FFDC का यह कोर्स उन्हें सही दिशा देने का काम करेगा. तकनीक और नवाचार के साथ इस क्षेत्र में कदम रखकर युवा न केवल खुद को स्थापित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं. कानपुर की यह पहल आने वाले समय में जिले को सुगंध उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में और मजबूती प्रदान करेगी.

