कहां हैं अंश और अशिंका, मां हुई बेसुध, आठ दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, उठ रहे सवाल

रांची: राजधानी रांची के धुर्वा के रहने वाले दो मासूम बच्चे अंश और अंशिका के रहस्मय तरीके से गायब होने के कुल 8 दिन बीत चुके हैं. दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है, लेकिन बच्चों का सुराग तक पुलिस हासिल नहीं कर पाई है. बच्चों के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई, यह सोच सोच कर पूरा परिवार परेशान है.

आठ दिन से गायब हैं दोनों बच्चे, मां बार-बार हो रही बेहोश

रांची के धुर्वा से 2 जनवरी से गायब दो मासूम बच्चों की तलाश को लेकर रांची पुलिस ने एक जंबो टीम बनाई, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों मासूम बच्चों का पता पुलिस हासिल नहीं कर पाई है. जैसे-जैसे समय बीत रहा है, दोनों मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं. बच्चों की मां अब बेसुध हो चुकी है, बार-बार बेहोश हो रही है. खाना-पीना तक छोड़ दिया है.

ईटीवी भारत की टीम जब धुर्वा में गायब दोनों बच्चो के घर पहुंची तो वहां मातम जैसा माहौल था. बच्चों की मां एक कमरे में बेसुध पड़ी हुई थी. परिजनों ने बताया कि मां ने खाना त्याग दिया है. अपने दोनों बच्चों की याद में वह बार-बार होश खो बैठ रही है. बच्चों की रिश्तेदार रीना देवी ने बताया कि किसी तरह से बच्चे वापस आ जाएं, बच्चों की मां की हालत बेहद खराब होती जा रही है.

पुलिस पर सवाल

आठ दिन बीत जाने के बाद भी बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने की वजह से परिवार और बस्ती में पुलिस के प्रति जबरदस्त आक्रोश है. बस्ती के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने सही समय पर बच्चों की तलाश शुरू की होती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती. बस्ती और परिवार वालों का धुर्वा थाना प्रभारी के प्रति खासकर बेहद आक्रोश है. बस्ती के ही रहने वाले विजय कुमार ने बताया कि दो जनवरी को बच्चे ढाई बजे के करीब घर से निकले थे. दो से तीन घंटे तक परिजनों ने उन्हें खोजा और फिर शाम छह बजे वे धुर्वा थाना पहुंच गए. लेकिन पुलिस ने बच्चों को खोजने के बजाय उन्हीं से दस तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिया. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने चार जनवरी से जो तेजी दिखाई अगर वही तेजी दो जनवरी से दिखाई होती तो आज बच्चे घर पर होते.

पिता बोले - केवल आश्वासन मिल रहा

बच्चों के पिता सुनील कुमार ने बताया कि उनके बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चला है, जिससे पूरा परिवार बेहद परेशान है. उन्होंने कहा कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी या विवाद नहीं है. डेढ़ साल पहले वे खुद रांची आए थे और दूध का कारोबार शुरू किया. जबकि बच्चे छह महीने पहले रांची आए. रांची लाने के बाद उनका स्कूल में एडमिशन कराया. बच्चे अकेले ही स्कूल आना जाना करते थे. दुकान भी अक्सर जाते थे. दो जनवरी को भी दुकान ही गए थे और तब से ही वे गायब हैं. पुलिस केवल आश्वासन दे रही है.

पुलिस ने अब तक क्या-क्या किया

रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी से गायब दो मासूम बच्चों को खोजने के लिए रांची पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा चुकी है. जब पुलिस को लगा कि बच्चों की तलाश में आम लोगो की भी मदद चाहिए, तब पुलिस की तरफ से 51 हजार पुरस्कार राशि की घोषणा की गई. इनाम जारी करने के बाद दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ने हाउस सर्च अभियान भी चलाया. लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. बुधवार को तो रांची पुलिस ने अपने पूरे स्वान दस्ता को ही धुर्वा में उतार दिया. खोजी कुत्ते लगातार बच्चों की तलाश करते रहें लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली.

बच्चों के पुराने कपड़े डॉग स्क्वायड की टीम को उपलब्ध कराए गए ताकि अगर इलाके में बच्चों को कहीं छुपाया गया हो या फिर किसी जगह बच्चे फंस गए हो तो उन्हें खोजा जा सके लेकिन मेहनत के बावजूद पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी.