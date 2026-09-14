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लखीमपुर खीरी में नए बने मेडिकल कॉलेज में महिलाओं-बच्चों के लिए शुरू हुई फीवर ओपीडी

लखीमपुर खीरी में नए बने मेडिकल कॉलेज में फीवर ओपीडी. ( ईटीवी भारत )

फीवर क्लीनिक सोमवार से शनिवार तक सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक संचालित होगी. मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्या प्रोफेसर डॉ. वाणी गुप्ता भी सप्ताह में एक दिन इस ओपीडी में मरीजों को सेवाएं देंगी. अन्य दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की ओर से मरीजों का परीक्षण और उपचार किया जाएगा.

इससे खास तौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्हें पहले बुखार से पीड़ित महिला या बच्चे को लेकर मुख्यालय से दूर ओयल स्थित अस्पताल जाना पड़ता था. दूरी होने के कारण आने-जाने में समय और किराया दोनों खर्च होते थे.

मरीजों को बुखार की जांच और इलाज के लिए अलग-अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा. महिला अस्पताल की पैथोलॉजी में आवश्यक जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जबकि दवाओं के लिए औषधि वितरण काउंटर से मरीजों को दवा दी जाएगी.

मेडिकल के चिकित्सकों के मुताबिक फीवर क्लीनिक का उद्देश्य बुखार की शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को समय पर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना है.

लखीमपुर खीरी में नए बने मेडिकल कॉलेज में महिलाओं-बच्चों के लिए फीवर ओपीडी शुरू. (ईटीवी भारत)

गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुरू हुई इस सुविधा से शहर और आसपास के इलाकों के मरीजों को जांच, चिकित्सकीय परामर्श और दवाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी. पहले दिन करीब 15 महिलाओं का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं दी गईं.

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल की विंग-सी में आज सोमवार गणेश चतुर्थी के अवसर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष फीवर क्लीनिक ओपीडी शुरू कर दी गई.

लखीमपुर खीरी: लखीमपुर खीरी जिले में बुखार से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को अब इलाज़ के लिए जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर ओयल स्थित अस्पताल की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी.

प्रधानाचार्या डॉ. वाणी गुप्ता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन का प्रयास है कि मरीजों को उनके क्षेत्र में ही अधिक से अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहले दिन इलाज़ के लिए आए मरीज़. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, “महिलाओं और बच्चों को बुखार के इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसी उद्देश्य से विंग-सी में फीवर ओपीडी शुरू की गई है. यहां मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के साथ आवश्यक जांच और दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. इससे मरीजों और उनके तीमारदारों का समय और पैसा दोनों बचेंगे.

ओपीडी शुरू होने के पहले दिन बुखार की शिकायत लेकर पहुंचीं करीब 15 महिलाओं का चिकित्सकों ने परीक्षण किया इसमें से अधिकतर गर्भवती थी. जांच और चिकित्सकीय परामर्श के बाद मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गईं.

मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में इस सुविधा का लाभ महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में मिलेगी.

इन सेवाओं के शुरू होने के बाद जिले की महिलाओं को इनफर्टिलिटी और पीसीओएस जैसी समस्याओं के लिए बाहर के बड़े शहरों की ओर जाने की ज़रूरत कम होगी. उन्हें मेडिकल कॉलेज में ही विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और उपचार मिल सकेगा.

फीवर क्लीनिक के शुभारंभ के दौरान सीएमएस डॉ. सुषमा सिंह, डॉक्टर अंशुल गुप्ता H1N1 के नोडल अधिकारी, डॉक्टर कमलेंद्र वर्मा मेडिसिन विभाग HOD सहित मेडिकल कॉलेज के अन्य चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे.

पहले दिन इलाज़ के लिए आए मरीज़. (ईटीवी भारत)

मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नई ओपीडी सेवा का उद्देश्य केवल बुखार का उपचार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि मरीजों को जांच से लेकर दवा तक की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना है.

पहले यह सुविधा यहां उपलब्ध नहीं थी

प्रधानाचार्या डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को अधिक से अधिक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ओपीडी का लगातार विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में फीवर क्लीनिक के बाद ज़ल्द ही मेटाबोलिक सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी और पीसीओएस से संबंधित ओपीडी भी शुरू कराने की तैयारी है.