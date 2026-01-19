ETV Bharat / state

भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 80 हजार में करते थे सौदा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी... ( ETV Bharat Alwar )

बहरोड़: राजस्थान के कोटपूतली में सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण ने बड़ा खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही भ्रूण जांच के कई उपकरण भी जब्त किए हैं. नारनौल के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई. नारनौल जिला प्रशासन की विशेष रेडिंग टीम ने राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ क्षेत्र में दबिश देकर 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जो हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच के लिए राजस्थान ले जा रहे थे. आरोपी 80 हजार रुपये में गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने का सौदा कर रहे थे. रेड के दौरान पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण, चार कार, दो मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े पुख्ता सबूत बरामद किए गए. थाना शहर नारनौल में पीसीपीएनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ऐसे हुआ मामले का खुलासा : जिला समुचित प्राधिकरण पीएनडीटी नारनौल को 24 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में ले जाकर भ्रूण लिंग जांच कराई जा रही है. इसके बाद 16 जनवरी को जिला नोडल अधिकारी पीएनडीटी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. सूचना की पुष्टि के लिए सरकारी योजना 'बेटी बचाओ' के तहत महिला डिकॉय तैयार की गई. गिरोह के लोगों से WhatsApp कॉल व चैट के जरिए बात की गई, जिसमें 80 हजार रुपये में भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय हुआ. फोन-पे के माध्यम से तीन किस्तों में पूरी रकम ट्रांसफर कराई गई, जिसके स्क्रीनशॉट जांच टीम के पास सुरक्षित होने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पढ़ें : Decoy Operation : उदयपुर में महिला दलाल सहित डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज