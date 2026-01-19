भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 80 हजार में करते थे सौदा
भ्रूण जांच के कई उपकरण जब्त. लिंग बताने का सौदा 80 हजार में तय होता था. गिरोह में कई लोग शामिल...
Published : January 19, 2026 at 10:37 PM IST
बहरोड़: राजस्थान के कोटपूतली में सक्रिय भ्रूण लिंग जांच गिरोह का नारनौल पीएनडीटी प्राधिकरण ने बड़ा खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही भ्रूण जांच के कई उपकरण भी जब्त किए हैं. नारनौल के नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय यादव के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई. नारनौल जिला प्रशासन की विशेष रेडिंग टीम ने राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ क्षेत्र में दबिश देकर 6 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है, जो हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच के लिए राजस्थान ले जा रहे थे.
आरोपी 80 हजार रुपये में गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने का सौदा कर रहे थे. रेड के दौरान पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, मेडिकल उपकरण, चार कार, दो मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े पुख्ता सबूत बरामद किए गए. थाना शहर नारनौल में पीसीपीएनडीटी एक्ट, बीएनएस और एनएमसी एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा : जिला समुचित प्राधिकरण पीएनडीटी नारनौल को 24 दिसंबर 2025 को सूचना मिली थी कि हरियाणा की गर्भवती महिलाओं को योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में ले जाकर भ्रूण लिंग जांच कराई जा रही है. इसके बाद 16 जनवरी को जिला नोडल अधिकारी पीएनडीटी विजय कुमार यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. सूचना की पुष्टि के लिए सरकारी योजना 'बेटी बचाओ' के तहत महिला डिकॉय तैयार की गई. गिरोह के लोगों से WhatsApp कॉल व चैट के जरिए बात की गई, जिसमें 80 हजार रुपये में भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय हुआ. फोन-पे के माध्यम से तीन किस्तों में पूरी रकम ट्रांसफर कराई गई, जिसके स्क्रीनशॉट जांच टीम के पास सुरक्षित होने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
पढ़ें : Decoy Operation : उदयपुर में महिला दलाल सहित डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज
नारनौल से कोटपूतली तक किया पीछा : 18 जनवरी को आरोपियों ने गर्भवती महिला को नारनौल के रघुनाथपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पास बुलाया. वहां से महिला को अलग-अलग वाहनों में बिठाकर कोटपूतली ले जाया गया. पीएनडीटी टीम पूरे रास्ते आरोपियों का पीछा करती रही. कोटपूतली के मोहल्ला बड़ा बास स्थित एक मकान में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण लिंग जांच की जा रही थी. महिला डिकॉय के इशारे पर टीम ने मौके पर दबिश देकर तीन आरोपियों को पकड़ा.
एक गर्भवती महिला मिली मौके पर, अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज : डॉ. विजय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक अन्य गर्भवती महिला भी मौके पर मौजूद मिली, जिसकी पहले जांच की जा चुकी थी. उसका पति मौके से फरार हो गया. बाद में मुख्य सौदागर को चरखी दादरी और एक अन्य आरोपी को सतनाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. मुख्य सौदागर को चरखी दादरी के कादमा गांव निवासी बिरेंद्र को दादरी से तथा एक अन्य आरोपी सुनील को सुरेहती पलालनिया सतनाली से दबोचा गया.
वहीं, इनके अलावा जिले के हमीदपुर निवासी जितेंद्र, कोटपूतली के गांव कंवरपुरा निवासी धर्मवीर, कोटपूतली के मोहल्ला बड़ा बास निवासी आनंद जांगिड़, जबकि महेंद्रगढ़ जिले के मुंडियाखेड़ा निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. सभी आरोपियों को नारनौल लाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया. आरोपियों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 3, 3बी, 4, 5, 6, 18, 29, नियम 3ए, 9, 10, 18 के अलावा बीएनएस की धारा 318, 61 और एनएमसी एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.