कुरुक्षेत्र में भ्रूण लिंग जांच गिरोह बेनकाब, 2 महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग जांच मामले में दो महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. शाहाबाद में किसी महिला के घर भ्रूण लिंग जांच करने पहुंचे आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों काबू किया है. पुलिस ने बताया कि "लिंग जांच के लिए 40 हजार रुपये में डील की गई थी. 20 हजार की पेमेंट ऑनलाइन कराई गई थी. 20 हजार की राशि के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं".

क्या है पूरा मामला?: कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देर रात भ्रूण जांच मामले में 2 महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी अंबाला का रहने वाला बताया जा रहा है. जिसके पीछे स्वास्थ्य विभाग की टीम लंबे समय से लगी हुई थी. लेकिन आरोपी हर बार बच निकलता था. बता दें कि मुख्य आरोपी सोनू बजाज पहले भी 6 बार इस तरह की जांच मामले में जेल जा चुका है.

टीम ने बिछाया जाल: डॉ. रमेश सबरवाल ने बताया कि "उन्हें पिछले लंबे समय से इस गिरोह के बारे में जानकारी मिल रही थी. लेकिन जब एक महिला शाहाबाद में एक घर पर भ्रूण लिंग जांच करने के लिए पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उन्हें पकड़ लिया. स्वास्थ्य विभाग की ही टीम ने एक महिला को ग्राहक बनाकर भेजा था. टीम द्वारा भेजी गई महिला के साथ आरोपी पक्ष ने 40 हजार रुपये में डील तय की. 20 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराए. जबकि 20 हजार रुपये की राशि रंगे हाथों लेते टीम ने गिरफ्तार कर लिया".