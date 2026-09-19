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राधारानी की जन्मस्थली बरसाना और मथुरा में राधा अष्टमी के पर्व की धूम; हजारों श्रद्धालु पहुंचे

राधा रानी की जन्मस्थली में मची धूम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना और प्राचीन गांव रावल में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. शनिवार सुबह भोर में राधा रानी का दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया. पूरे मंदिर प्रांगण में बधाई गीत गाए जा रहे हैं. मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है. मंदिरों में पहुंचे लाखों श्रद्धालु (Video Credit; ETV Bharat) प्राचीन गांव रावल में अभिषेक: राधा रानी का जन्म स्थल गांव पुराना बरसाना (रावल) में है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी सुबह 3:45 पर राधा रानी जी का जन्म हुआ और मंदिर प्रांगण में बधाई गीत के साथ अभिषेक किया गया. मंदिर प्रांगण में मंगला आरती की गई. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी और राधा रानी जी का जन्मोत्सव होता है.