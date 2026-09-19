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राधारानी की जन्मस्थली बरसाना और मथुरा में राधा अष्टमी के पर्व की धूम; हजारों श्रद्धालु पहुंचे

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी और राधा रानी जी का जन्मोत्सव होता है.

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राधा रानी की जन्मस्थली में मची धूम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 1:58 PM IST

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मथुरा: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना और प्राचीन गांव रावल में राधा अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. शनिवार सुबह भोर में राधा रानी का दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया गया. पूरे मंदिर प्रांगण में बधाई गीत गाए जा रहे हैं. मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है.

मंदिरों में पहुंचे लाखों श्रद्धालु (Video Credit; ETV Bharat)

प्राचीन गांव रावल में अभिषेक: राधा रानी का जन्म स्थल गांव पुराना बरसाना (रावल) में है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी सुबह 3:45 पर राधा रानी जी का जन्म हुआ और मंदिर प्रांगण में बधाई गीत के साथ अभिषेक किया गया. मंदिर प्रांगण में मंगला आरती की गई. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी और राधा रानी जी का जन्मोत्सव होता है.

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राधाअष्टमी पर लगा मेला (Photo Credit; ETV Bharat)
ब्रह्मांचल पर्वत पर बना प्राचीन मंदिर: राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना में ब्रह्मांचल पर्वत पर 1569 ईस्वी में राधा जी का श्री विग्रह मंदिर बना हुआ है. मंदिर में पहुंचने के लिए 350 सीढ़ियां हैं. दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु राधा अष्टमी का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं. श्री कृष्ण की हृदय स्वामी वृषभानु दुलारी राधा रानी का 5254 वां जन्म उत्सव है.
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3 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात: पर्व को लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिर में हो रहा है. मंदिर क्षेत्र में प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं. तो वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. मंदिर प्रांगण में प्रवेश और निकासी द्वार अलग बनाए गए हैं. श्रद्धालुओं के लिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है.

वाहन पार्किंग के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन 20 सेक्टर में बांटा गया है. मेले में 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. एंबुलेंस की गाड़ी फायर ब्रिगेड विभाग की गाड़ियां लगाई गई हैं.

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राधा रानी का दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक (Photo Credit; ETV Bharat)

श्रद्धालु मीनाक्षी ने बताया, आज राधा अष्टमी का पर्व है. गांव रावल में बहुत पुराना मंदिर है, यहां कई सालों से दर्शन करने के लिए आते हैं और आज के दिन जन्मोत्सव पर बधाई गीत भी मंदिर प्रांगण में गाए जाते हैं.

श्रद्धालु मनीष कुमार गुप्ता ने बताया कि वृषभानु दुलारी राधा रानी राजकुमारी श्रीजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है. यहां सुबह 4 बजे से ही अभिषेक शुरू हो गया. मंदिर में अनेक प्रकार के आयोजन हो रहे हैं. उमंग के साथ अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है.

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